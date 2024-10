SG-Schwimmer aus Bamberg trumpfen bei der Bayerischen Kurzbahnmeisterschaften auf

Vom 17. bis 18. Oktober standen in Bayreuth die Landesmeisterschaften auf der 25m-Bahn auf dem Programm und den Aktiven der SG Bamberg gelang es, der Veranstaltung ihren Stempel aufzudrücken.

Exemplarisch für das starke Mannschaftsergebnis – Platz 1 in der Teamwertung noch vor den Landesstützpunkten – stand dabei der Sieg in gleich 4 Staffelwettbewerben: Die 4x50m Freistil Mixed gewannen Martin und Gregor Spörlein sowie Clara Ehrlich und Nora Flehmig in 1:39,20, dasselbe Quartett war auch in der gemischten Lagenstaffel (1:50,57) erfolgreich. In der Lagenstaffel der Herren siegten dann Bastian Schorr, Rafael Sünkel, Gregor und Martin Spörlein (1:45,15), die 4x50m Freistil entschieden schließlich die Gebrüder Spörlein, Rafael Sünkel und Jacob Bernitzki für sich.

Insgesamt sechs weitere Titel gab es in den Einzelwettberwerben, besonders beeindruckte dabei Nora Flehmig, die am zweiten Wettkampftag gleich dreimal binnen kurzer Folge zuschlug und Gold über 100m Brust (1:10,56), 50m Rücken (28,77) und 50m Freistil (26,53) einheimste. Bereits am Samstag hatte sie ein ähnlich hartes Programm absolviert und die 100m Lagen gewonnen (1:04,35) und Platz zwei über 50m Brust (31,81) sowie Platz fünf über 200m Brust (2:45,09) erschwommen.

Mit Gregor Spörlein hatten die Bamberger einen weiteren Dauergast in den Endläufen vorzuweisen: An insgesamt fünf Endläufen teilnehmend wurde er Bayerscher Meister über 100m Freistil (51,35), Zweiter über 100m Schmetterling (56,99) und 50m Freistil (23,37), Dritter über 100m Lagen (59,23), Fünfter über 50m Schmetterling (25,64). Über die kurzen Kraulstrecken und 50m Schmetterling leistete ihm sein Bruder Martin Gesellschaft in den Finals und sicherte sich den Titel über 50m Freistil (22,99) und Bronze über die doppelte Distanz (51,89) nebst Rang acht auf den 50m Schmetterling (26,36). Eine weitere Finalplatzierung konnte Clara Ehrlich verbuchen, die über 200m Freistil in 2:12,69 als Siebte anschlug.

Insgesamt konnten sich dieses Jahr 13 Aktive der SG Bamberg für die Landesmeisterschaften in der offenen Klasse qualifizieren. Auch für die bisher nicht erwähnten Aktiven war es ein erfolgreicher Wettkampf mit zahlreichen neuen Bestzeiten. Die jüngste Bambergerin war dabei Linda Schellenberger, die mit gerade einmal 12 Jahren ihre erste Teilnahme an den offenen Meisterschaften erreichte und ein weiteres Mal ihre überragende Form bestätigte.

Die Ergebnisse bei diesen überaus gelungenen Landesmeisterschaften sorgen nun für viel Rückenwind in der Vorbereitung auf die Höhepunkte der Kurzbahnsaison am Jahresende, es stehen die Deutschen Meisterschaften auf der Kurzbahn sowie die Mannschaftswettbewerbe in DMS und DMSJ an.