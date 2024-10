RSV Bayreuth verliert knapp gegen RSV Lahn-Dill

Überraschung knapp verpasst!

Rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Oberfrankenhalle staunten nicht schlecht, als die Mädels und Jungs des RSV mit einer 14:13 Punkte Führung in die erste Viertelpause rollten. Die Vorzeichen waren im Vorfeld eindeutig: Der Aufsteiger aus der Wagnerstadt sollte dem Titelaspiranten von der Lahn eigentlich keine Probleme bereiten. Doch überraschenderweise boten die Bayreuther Paroli und sorgten so für ein spannendes Spiel auf Augenhöhe.

Auch im zweiten Spielabschnitt gaben die Spielerinnen und Spieler des RSV nicht auf. Besonders die zuvor oft anfällige Verteidigung zeigte sich unter der Regie von Spielertrainer Andre Hopp deutlich verbessert. So gingen beide Teams mit einem Gleichstand von 27:27 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hessen abermals den defensiven Druck und setzten die Bayern beim Ballvortrag frühzeitig unter Druck. Dies führte zu teils einfachen Korbabschlüssen für die Gäste. Dennoch wusste auch der RSV Bayreuth in dieser Phase offensiv zu überzeugen und konnte sich Mitte des dritten Viertels sogar mit 6 Punkten absetzen. Unbeeindruckt davon erspielten sich die Gäste des RSV Lahn-Dill, insbesondere Matthias Güntner, zunehmend einfache Abschlussmöglichkeiten in Korbnähe und stellten so zur Viertelpause auf 43:46 Punkte.

Im letzten Spielabschnitt konnten die Hausherren den Rhythmus der Gäste, insbesondere aufgrund nachlassender Kräfte, nicht mehr durchbrechen. Zwar ging das letzte Viertel mit 10:24 klar an den Favoriten aus Wetzlar, doch die Mannschaft des RSV Bayreuth kann trotz der 53:70-Niederlage stolz auf die gezeigte Leistung sein.

Trainerstimmen:

Jennet Zeltinger (HC – RSV Lahn-Dill):

„Bayreuth ist heute mit einer sehr hohen Intensität ins Spiel gestartet. Dies hat dazu geführt das wir unsere eigenen Würfe nicht hochprozentig getroffen haben. Mit unserer Defensive waren wir eigentlich nicht unzufrieden. Vielmehr hat Bayreuth heute teils schwere Würfe gut getroffen. Aber das kann in einer Liga, in welcher wir kein Team unterschätzen dürfen, eben auch passieren. Bayreuth spielt gut zusammen und hat seine Stärken konsequent ausgespielt. Wir haben unseren Rhythmus erst Mitte des 3. Viertels gefunden und konnten hier den Unterschied machen. Speziell Jannik und Matthias haben heute in der 2. Halbzeit den Unterschied für uns ausgemacht. Ich bin froh das wir als Team eine Lösung gefunden haben, dass Spiel am Ende für uns zu entscheiden. Kompliment an Bayreuth, ich freue mich wirklich für sie, dass sie ein so gutes Spiel zeigen konnten.“

Andre Hopp (HC – RSV Bayreuth):

„Glückwunsch an Jennet und ihr Team zum verdienten Sieg. Ich bin heute einfach nur stolz auf meine Mannschaft! Nach dem verlorenen Spiel in München haben wir heute als Team die richtige Antwort gezeigt. Wir konnten das Spiel über weite Strecken hin ausgeglichen gestalten und haben bis zum Ende des 3. Viertel auf Augenhöhe gegen einen Titelaspiranten mitgespielt. Das uns in den letzen Minuten die Kräfte gefehlt haben um Lahn-Dill über 40 Minuten Paroli zu bieten, schmälert unsere heutige Leistung nur geringfügig. Hieran wollen und werden wir anknüpfen und Woche für Woche weiter auf höchster Intensität trainieren.“

Ausblick:

Nächstes Wochenende hat das Team erst einmal spielfrei ehe es am 09. und 10.11.2024 gleich 2 Spiele in Köln bestreitet. Grund für den Doppelspieltag ist der Tausch des Heimrechts im Pokal-Wettbewerb. Nach der Qualifikation für die nächste Pokalrunde hatte der RSV ein Heimspiel zugesprochen bekommen. Aus logistischen Gründen hat sich die Vereinsführung jedoch in Absprache mit den Kölnern für einen Tausch des Heimrechts entschieden. Am Samstag den 09.11. findet planmäßig zunächst das Bundesligaspiel und am Sonntag den 10.11. dann das Pokalspiel statt. Drückt unseren Mädels und Jungs die Daumen!