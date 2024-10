Rotary Clubs Forchheim reist mit Spenden nach Rumänien

Der Rotary Club Forchheim hat in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Simon Hegele wieder eine bedeutende Hilfsaktion durchgeführt. Seit über 10 Jahren sammelt der Club Spenden für bedürftige Menschen in Rumänien, und auch dieses Jahr konnten zahlreiche Hilfsgüter erfolgreich auf den Weg gebracht werden.

Am Samstag, den 19. Oktober, hatten die Spender die Möglichkeit, ihre Sachspenden wie medizinisches Material, Rollstühle, Gehhilfen, warme Kleidung, Decken, Schuhe sowie Tierfutter beim Autohaus Zolleis abzugeben. Vor Ort nahmen die fleißigen Helfer des Rotary Clubs Forchheim die Materialien entgegen, sortierten sie, beschrifteten die Pakete und luden sie auf den LKW. Punkt 14 Uhr waren LKW und Hänger voll beladen und bereit für den Transport. Am Sonntagabend um 22 Uhr machte sich der Lastzug auf den Weg nach Careii in Rumänien, wo die Hilfsgüter am Mittwoch eintreffen sollen.

Ein weiterer Höhepunkt der Aktion: In drei Wochen wird eine Abordnung des Rotary Clubs Forchheim selbst nach Rumänien reisen, um die Hilfsgüter persönlich an das örtliche Krankenhaus, das Tierheim, das Kinderheim und bedürftige Personen zu übergeben. Auch Tierfutterspenden, die von der Organisation “Free Life SM” bereitgestellt wurden, sind Teil der Hilfslieferung und sollen Tiere in Not unterstützen.

Dabei liegt der Fokus des Engagements nicht nur auf der materiellen Unterstützung, sondern auch auf der Stärkung der zwischenmenschlichen Beziehungen vor Ort. „Der persönliche Kontakt nach Rumänien ist uns besonders wichtig, um herauszufinden, was vor Ort am dringendsten benötigt wird“, erklärte Helmut Zolleis, der als damaliger Präsident des Rotary Clubs Forchheim im Jahr 2013 die Hilfsaktion ins Leben rief. Der aktuelle Präsident, Jens Geiger, fügte hinzu: „Dank der tatkräftigen Helfer und der großzügigen Spenden können wir dringend benötigte Kleidung und medizinisches Material nach Rumänien senden.“

Ein großer Dank geht an alle Spender, deren Großzügigkeit einen echten Unterschied im Leben vieler bedürftiger Menschen und Tiere in Rumänien machen wird. „Hilfe, die ankommt“ – gemeinsam haben der Rotary Club Forchheim und Simon Hegele erneut bewiesen, dass Solidarität und Engagement über Grenzen hinweg wirken können.