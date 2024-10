RathausReport der Stadt Erlangen vom 28. Oktober 2024

Bürgermeister Volleth zu Gast in französischer Partnerstadt

Vor wenigen Tagen war Bürgermeister Jörg Volleth zu Gast in der französischen Partnerstadt Rennes. Er folgte damit einer Einladung der Rennaiser Oberbürgermeisterin anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft.

Auf dem Programm standen neben dem Besuch verschiedener Kultureinrichtungen und Projekten der Stadtentwicklung auch die Vernissage der Ausstellung „Zeig mir Deine Stadt!“. Für dieses gemeinsame Jubiläumsprojekt waren Anfang des Jahres die Bürgerinnen und Bürger in Erlangen und Rennes aufgerufen, Fotos ihrer Lieblingsorte einzureichen. Entstanden ist daraus eine Ausstellung mit Motiven aus Rennes, die im April und Mai auf Litfaßsäulen in Erlangen zu sehen war, sowie eine Rennaiser Version der Ausstellung, die nun im Bahnhof von Rennes Motive aus Erlangen zeigt.

Mit der Begründung der Städtepartnerschaft am 27. Mai 1964 bekräftigten beide Städte den Wunsch, die beiden Völker einander näher zu bringen und setzten somit – wie auch viele andere Kommunen – auf lokaler Ebene den Gedanken des knapp ein Jahr zuvor unterzeichneten Élysée-Vertrags um.

Bei ihrem Treffen betonten Bürgermeister Volleth und sein Amtskollege Marc Hervé (erster Fachbürgermeister von Rennes) die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten und die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen in Europa.

Weitere Informationen rund um die Partnerstadt gibt es im Internet unter www.erlangen.de/rennes.

Hinweis: Auf Wunsch können wir Bilder vom Besuch in Rennes zur Verfügung stellen (E-Mail presse@stadt.erlangen.de).

Stadtrat beschließt Grundsteuer-Hebesatzsatzung

In einer öffentlichen Sitzung am Montag, 4. November, befasst sich der Stadtrat mit dem Neuerlass der Grundsteuer-Hebesatzsatzung. Beginn ist um 18:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses.

Ausführliche Informationen rund um das Thema Grundsteuer gibt es im Internet unter www.erlangen.de/grundsteuer.

„Kulturshaker: Herein in den Verein!“

Die Stadt Erlangen veranstaltet die Reihe „Kulturshaker – Herein in den Verein!“. Sie richtet sich vor allem an gemeinwohlorientierte Vereine, Organisationen und Initiativen, die mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Viele dieser Vereine suchen händeringend nach neuen Ehrenamtlichen. Gleichzeitig möchten sich viele Menschen mit zum Teil noch sehr wenig Deutschkenntnissen freiwillig engagieren und in die Erlanger Gesellschaft einbringen.

Die Veranstaltungsreihe will deshalb Organisationen auf dem Weg der kulturellen Öffnung unterstützen und zum Ausprobieren neuer Engagement-Formate ermuntern. Start ist am Samstag, 16. November, von 10:00 bis 13:00 Uhr mit der Auftaktveranstaltung „Engagement braucht Vielfalt! – Vielfalt braucht Engagement!“ in der Anton-Bruckner-Straße 2. Die Referentinnen Vanessa Körner (Projektleiterin bei der lagfa bayern e. V.) und Sabine Bankauf (Diversity Trainerin und Mitarbeiterin im z´sam / Zentrum für Freiwilliges Engagement in München) geben an diesem Tag wertvolle Inspirationen, Tipps und Praxisbeispiele.

Weitere Veranstaltungstermine sind am 25. Januar 2025 (Hauptstraße 48; Das neue WIR – Interkulturelle Öffnung von Vereinen! Ein Handlungsplan), am 20. Februar (online; Mit Sprachbarriere ins Engagement? Das geht!), am 15. März (Hauptstraße 48; Einfache Sprache – Wozu brauche ich sie im Verein?) sowie am 3. April (Hauptstraße 48; Was heißt eigentlich Ehrenamt? Für alle, die wissen wollen, was hinter Ehrenamt steckt) geplant.

Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter www.engagiert-in-erlangen.de.

Veranstalter sind das städtische Büro für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt sowie die Integrationslotsinnen der Stadt.

Energieagentur Nordbayern lädt zu „Woche der Wärmepumpe“

Beim großen „Wärmepumpen-Infotag Mittelfranken“ in Erlangen erfahren am Dienstag, 5. November, von 14:00 bis 20:00 Uhr im Redoutensaal (Theaterplatz 1) alle Interessierten, warum sich tatsächlich die Mehrheit der Gebäude für eine Beheizung mit Wärmepumpe eignet. Auch was beim Umstieg zu beachten ist und welche Zuschüsse der Bund beisteuert, wird erklärt. Regionale Fachleute, Hersteller, Handwerker und Energieberater stehen Rede und Antwort. Eigentümerinnen und Eigentümer berichten über ihre Erfahrungen beim Wechsel und in einer interaktiven Ausstellung kann man sich die Grundlagen der Technologie anschaulich erklären lassen. Der Eintritt ist frei.

Kooperationspartner der „Woche der Wärmepumpe“ sind die Stadt Erlangen, der Landkreis Erlangen-Höchstadt, die Kreishandwerkerschaft sowie die Regierung von Mittelfranken.

Heideweg gesperrt

Der Heideweg (Nähe Uni-Südgelände) ist von Mittwoch, 30. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 8. November, gesperrt. Betroffen ist der Bereich auf Höhe Hausnummer 16. Dort findet ein Schachtaustausch statt.

Sperrung in der Michael-Vogel-Straße

In der Michael-Vogel-Straße, südlich der Abzweigung Am Anger, kommt es von Montag, 4. November, bis voraussichtlich Freitag, 15. November, zu einer Vollsperrung. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, sind Mängelbeseitigungen an der Fahrbahn der Grund dafür.