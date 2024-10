Pilze sammeln mit den Grünen Stadträten Florian von Deimling und Michael Dorant in Coburg

Parasol? Violetter Lacktrichterling? Flockenstieliger Hexenröhrling? Für viele ist die Welt der Pilze eine faszinierende, von der sie aber aus Angst, etwas falsch zu machen, Abstand nehmen. Ist das ein essbarer Pilz oder vergifte ich damit mich und meine Familie? Solche Fragen konnten am Sonntag bei einer gemeinsamen Pilzwanderung im Callenberger Forst den beiden Grünen Stadträten Michael Dorant und Florian von Deimling gestellt werden. Beide gehen seit der Kindheit in die Pilze und haben sich im Laufe der Jahre ein großes Wissen erarbeitet – wie man so schön sagt: Es gibt die mutigen Pilzsammler und die alten. Die beiden gehören definitiv zu letzteren, die ihre bisherigen Streifzüge überlebt haben, und gaben ihr Wissen bereitwillig an die 20 Teilnehmenden weiter, die Lust hatten, unter Anleitung Pilze zu suchen. Am Ende der zweistündigen Wanderung wurden die Funde gemeinsam untersucht und es konnten alle zufrieden nach Hause radeln, um ihre Pilze zuzubereiten. Vor allem die reichlich gefundenen Parasole ließen große Vorfreude aufkommen – paniert eignen diese sich nämlich als leckerer und quasi CO2-freier Schnitzelersatz.