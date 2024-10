Oktober-Action im JUZ Burgebrach

Unser dritter Ausflug im Oktober führte uns erneut nach Würzburg. Unser Ziel war diesmal die Trampolinhalle SkyandSand.

Nach einer knappen Stunde mit unserem Kleinbus erreichten wir die Trampolinhalle. Ob beim wilden Herumspringen, Üben von Saltos, Balancieren über der Slackline oder auf den verschiedenen Parcours – Hier war für jeden allerlei Beschäftigung geboten. Nach zwei sportlichen Stunden war es nun Zeit den aufkommenden Hunger zu stillen. Dabei konnten wir uns auf das sonnige Wetter verlassen und Pizza an unserem „Stammplatz“ in den Weinbergen über den Dächern von Würzburg essen. Den Abschluss bildete ein Besuch im Jugendzentrum Unterdürrbach, wo wir uns am Tischkicker oder beim Darts ausprobieren konnten.

Derzeit läuft die Planung unserer nächsten Aktionen. Du möchtest auch mal mitfahren auf einen unserer Ausflüge? Alle News zu unseren Ausflügen findet ihr auf unserer Website unter https://www.juz-burgebrach.de/ . Oder kommt in unseren Mail-Verteiler – Hierfür schreibt eine kurze Nachricht an s.haase@kobis.bayern und ihr bleibt immer auf dem Laufendem.