Öko-Modellregion Bamberger Land unterstützt elf innovative Projekte

Landrat Kalb überreicht Förderplaketten

Landrat Johann Kalb hob den Erfolg der Kleinprojektförderung in der Öko-Modellregion Bamberger Land hervor. Im Bauernmuseum in Frensdorf überreichte er diese Woche die Förderplaketten an zehn regionale Projektträger, die mit innovativen und nachhaltigen Vorhaben überzeugten.

In diesem Jahr wurden elf Projekte mit einer Gesamtbruttosumme von knapp 110.000 Euro unterstützt. Die maximale Förderquote beträgt dabei 50 % der Nettokosten. Für 2024 erhielten die zehn Betriebe insgesamt knapp 45.300 Euro aus Mitteln des staatlichen Sonderprogramms BioRegio 2030, wobei der Landkreis Bamberg einen Anteil von nur 10 % übernimmt.

Gefördert werden Betriebe, die sich für die Erzeugung und Vermarktung regionaler Bioprodukte engagieren. Die kleine Feierstunde bot auch eine Plattform für die Projektträger, sich über mögliche Kooperationen auszutauschen.

Die elf geförderten Kleinprojekte 2024:

Biohof Schlake (Litzendorf): Erweiterung der Direktvermarktung durch die Anschaffung einer Ölmühle

Biolandhof Merkel (Frensdorf): Anschaffung eines gekühlten Verkaufsautomaten für Bio-Produkte

Biolandhof Gräbner: (Walsdorf-Feigendorf): Erweiterung der Direktvermarktung durch Bio-Nudeln und Bio-Eierlikör

sonatur biogetreide gmbh & co.kg. (Heiligenstadt in Oberfranken): Trogkettenförderer für das regionale Bio-Getreidelager

Biohof Fedder (Trabelsdorf): Anschaffung eines Holzbackofens für regionale Bio-Brot- und Backwaren

Biohof Fedder (Trabelsdorf): Anschaffung einer Fleischkühlzelle für regionale Bio-Fleischwaren

Christian Eck (Baunach-Priegendorf): Anschaffung eines Beetle-Collectors für die biologische Bekämpfung von Kartoffelkäfern

Itzgrund Weiderind (Rattelsdorf-Busendorf): Anschaffung einer Saftpressanlage zur Erzeugung regionaler Bio-Obstsäfte

Biolandhof Raabenhof (Frensdorf-Abtsdorf): Betriebsausstattung für die Erzeugung und Vermarktung regionaler Bio-Melonen

Metzner GbR (Burgebrach-Oberharnsbach): Errichtung eines Kühlraumes für regionales Bio-Fleisch

Biolandhof Lieberth (Strullendorf): Neugestaltung und Ausbau des Bio-Hofladens

Die Projekte stärken nicht nur die ökologische Landwirtschaft, sondern auch regionale Wertschöpfungsketten und fördern die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren.

Auch 2025 stehen erneut Fördermittel zur Verfügung. Interessierte können ab 30.10. Anträge stellen. Für Rückfragen zum Förderprogramm ist der Manager der Öko-Modellregion, Patrick Nastvogel zu erreichen über patrick.nastvogel@lra-ba.bayern.de oder Tel.: 0951/85-572.

Mehr über Projekte und Fördermöglichkeiten sind zu erfahren unter oekomodellregionen.bayern/bamberger-land