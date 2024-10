Öffnung der Gedenkstätte „Langer Gang“ in Schwarzenbach/Saale

Die Gedenkstätte „Langer Gang“ in Schwarzenbach/Saale ist am Sonntag, 3. November 2024 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Der Erinnerungsort befindet sich am Schwarzenbacher Bahnhofsplatz 2, hinter dem Evangelischen Gemeindehaus in der Nähe des Bahnübergangs. Schilder weisen auf den Eingang hin. Der „Verein gegen das Vergessen e. V.“ erinnert in dem kleinen Nebengebäude des Evangelischen Gemeindehauses an den Todesmarsch der inhaftierten Frauen des KZ-Außenlagers Helmbrechts nach Volary in Tschechien. Es ist an diesem Nachmittag möglich, die Dokumentation über das KZ Helmbrechts und den Todesmarsch nach Volary zu erwerben. Eine Woche später, am Samstag, 9. November 2024, wird die Gedenkstätte „Langer Gang“ zwanzig Jahre alt. An diesem Tag spricht um 18 Uhr Frau Dr. Andrea Rudorff vom Fritz-Bauer-Institut im Evangelischen Gemeindehaus in Schwarzenbach/Saale über den Todesmarsch, der vom KZ Schlesiersee II nach Helmbrechts ging. Die Lager Schlesiersee I und II gehörten zum KZ Groß-Rosen.

Anschließend ist am Abend des 9. November 2024 die Gedenkstätte geöffnet.

Klassen und Gruppen können einen Besuch im „Langen Gang“ gerne auch nach eigenen zeitlichen Vorstellungen vereinbaren: 0160 5518825.