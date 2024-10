Neues aus dem Baiersdorfer Rathaus

Pflege- und Fachschnittarbeiten im gesamten Stadtgebiet

Bis Ende Februar führt der städtische Bauhof Schneidearbeiten/Rückschnitte an Bäumen und Hecken im gesamten Stadtgebiet durch. Grenzübergänge zu anderen Grundstücken müssen aus- und Überhänge auf die Straße abgeschnitten werden. Die Arbeiten werden bis Ende Februar kontinuierlich fortgeführt.

Fachschnitte müssen zwischen Oktober und Ende Februar erfolgen.

Danke für Ihr Verständnis.

Der Energiebeirat informiert

Interessanter Austausch beim 3. Wärmepumpenspaziergang.

Am 15.10. bot der Energiebeirat gemeinsam mit der neu gegründeten Baiersdorfer Ortsgruppe des Vereins Energiewende ER(H)langen e.V. wieder Erfahrungen mit Wärmepumpen aus erster Hand.

Diesmal wurden zwei Wohnhäuser in der Point besucht. Das erste Gebäude wird schon seit 12 Jahren mit einer Wärmepumpe beheizt. Es wurde 1978 erbaut und ist vom Dämmstandard noch weitestgehend auf diesem Stand. Der Eigentümer berichtete von durchweg guten Erfahrungen und keinem Wartungs- oder Reparaturbedarf über den gesamten Zeitraum.

Im zweiten Gebäude läuft die Wärmepumpe nun seit vier Jahren und es bot sich hier auch noch einmal die Gelegenheit über Erfahrungen und Aspekte bei der Planung und Durchführung zu sprechen.

Auch für die kommenden Monate sind weitere Wärmepumpenspaziergänge in anderen Ortsteilen angedacht. Interessierte können sich gerne auch schon jetzt unter Energiebeirat@baiersdorf.de melden und werden dann zu den konkreten Terminen direkt eingeladen.

Mittelschule Baiersdorf

Willkommener BNE-Überraschungspreis. Im Frühsommer erreichte die Schulleitung der Mittelschule Baiersdorf eine überraschende Nachricht: sie hat den Bürgerenergiepreis Oberfranken der Bayernwerk AG gewonnen.

Wie kam das? Bürgermeister Stumpf von Bubenreuth hatte mit Hilfe der Aktivitätsberichte zur Umweltschulzertifizierung das Projekt „Ganzheitliche Verankerung von BNE (= Bildung für nachhaltige Entwicklung) im Schulleben“ eingereicht. In diesem Wettbewerbsbeitrag erläuterte Herr Stumpf die vielen BNE-Projekte der Schule der letzten Jahre, insbesondere das Projekt „Schulgarten“ und „Grünes Klassenzimmer“. Mit BNE hat sich die Mittelschule Baiersdorf in den letzten Jahren viel beschäftigt. Dabei wird sie auch vom Schulamt Erlangen/Erlangen-Höchstadt unterstützt.

In der Mittelschule Baiersdorf bedeutet die Umsetzung von BNE im Schulleben beispielsweise ein einheitliches Mülltrennungssystem, ein Trinkwasserspender für die Schulfamilie, viele Projektarbeiten und Unterrichtsgänge zu den Themen „Klima- und Umweltschutz“ oder „erneuerbare Energien“, eine Demokratieausstellung, die Durchführung des besonderen Lernformats „Frei-Day“ in zwei Klassen im Schuljahr 23/24 oder eben die dauerhafte Pflege des Schulgartens mit Klassenbeeten, der Schulgarten-AG und der Verlagerung des Unterrichts in das „Grüne Klassenzimmer“.

Zur Durchführung dieser Projekte oder Sonderformen von Unterricht ist mehr und mehr auch ehrenamtliche Arbeit nötig. Diese wird aber von den Beteiligten – sowohl den Kindern und Jugendlichen als auch vielen Lehrkräften – gerne erbracht, denn die Vorteile und das Lernen ist für die Schüler und Schülerinnen in diesen BNE-Projekten und draußen im Garten oft ganz anders: Es geht tiefer, ermöglicht neue und andere Sinnes-Erfahrungen und macht vor allem Spaß!

Viel Freude hatten auch die drei Jugendlichen, Janik, Asia und Erik, die als Repräsentierende der Schule zur Preisverleihung mit Bürgermeister Stumpf, Bürgermeisterin Ehrhardt-Odörfer von Baiersdorf, Schulamtsleiterin Zwingel, Schulrektorin Stahl und den zwei Lehrerinnen Redel und Holndonner nach Bayreuth zur Preisverleihung am 10. Oktober anreisten.

Der Ludwigssaal der Regierung von Oberfranken beeindruckte nicht nur die Schülerin Asia mit seinen Jugendstilsäulen und goldenen Ornamenten, sondern auch die Lehrkräfte und die Amtsträger stimmten darin überein, dass er ein tolles, feierliches Ambiente für die Festveranstaltung bot.

Die Mittelschule Baiersdorf erhielt 3000,- Euro für ihr BNE-Engagement, eine Urkunde und ein Schild für das Schulhaus, das sowohl im Container-Schulgebäude als auch später im renovierten Schulhaus einen Ehrenplatz bekommen wird.

Nach den Glückwünschen und Fotos mit der Presse vor Ort konnten alle Anwesenden noch beim Festbuffet ihre Erfahrungen austauschen. Die Lehrkräfte fühlten sich in jedem Fall in ihrem besonderen Schulentwicklungsengagement durch diesen Preis und auch die Wertschätzung der begleitenden Amtsträger und Amtsträgerinnen bestärkt und werden weiter versuchen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit der Schulfamilie zu gestalten und vorzuleben!

Winter und Radeln, (k)ein Widerspruch?!

Auch im Winter gilt: Radfahren ist gesund, macht Spaß und schont das Klima. Oder ist das nur eine verklärte Radler-Romantik?

Ja, das Fahrradfahren im Winter macht Spaß, wenn auch nicht immer. Da muss man schon ehrlich sein. In diesem Artikel soll trotzdem Mut zum Radfahren im Winter gemacht werden. Gerade in unserer Region ist es möglich, sich fast 365 Tage im Jahr mit dem Rad fortzubewegen. Denn wenn wir ehrlich sind, die Tage an denen so viel Schnee liegt, dass es das Radfahren schwierig werden lässt, sind doch sehr wenige. Mittlerweile ist es zum Glück auch weitestgehend üblich, dass Radwege geräumt werden und man somit von einer wirklich positiven Verbesserung sprechen kann. Die Stadt Baierdorf hat seit langem einen Winterdienstplan, in dem Radwege und Hauptverkehrswege zur Räumung vermerkt sind.

Sie sagen, im Winter ist es kalt und Sie sind sich nicht sicher ob Ihr Fahrrad wintertauglich ist? Auf www.adfc.de/dossier/radfahren-im-winter-sicher-unterwegs-trotz-eis-und-schnee finden Sie tolle Tipps für mehr Fahrsicherheit auf dem Fahrrad im Winter.

Wagen Sie sich im Winter nach draußen und machen Sie die Erfahrung, dass sich ein Ausflug auf dem Drahtesel lohnt und ein Genuss sein kann!

Wer weiß, vielleicht können Sie sich sogar vorstellen, im Winter hin und wieder mit dem Rad zu pendeln…