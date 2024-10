Mitteilungen aus den Vereinen aus Baiersdorf

Einweihung der Bücherzelle in Hagenau

Jetzt hat auch Hagenau ein Angebot zum Büchertausch. Zur offiziellen Einweihung der Bücherzelle fanden sich die Erste Bürgermeisterin Eva Ehrhardt-Odörfer, Vertreter des Stadtrats und des Heimat- und Kirchweihvereins Hagenau und die ehrenamtlich für dieses Projekt Engagierten ein.

„Nimm eins – gib deins“, das ist das Motto dieser kostenlosen Bibliothek für alle Hagenauerinnen und Hagenauer. Auf öffentlichem Grund an der Ecke Egerlandstraße/Anton-Güntherstraße ist die Möglichkeit zum Büchertausch mit einer umgebauten Telefonzelle verwirklicht worden.

Die Bücherzelle entstand ausschließlich durch Spenden und ehrenamtliches Engagement. Besonderer Dank gilt der Bürgermeisterin, die das Vorhaben von Anfang an begrüßt hat und der Stadt Baiersdorf, die dieses Projekt durch einen Zuschuss und die tatkräftige Hilfe des Bauhofs möglich gemacht hat. Bei den Spendern ist zusätzlich zu privaten Einzelspenden der Heimat- und Kirchweihverein Hagenau hervorzuheben, der das Projekt mit einer großzügigen Spende unterstützt hat.

Aber ohne einige engagierte Hagenauer Bürgerinnen und Bürger wäre das Projekt niemals verwirklicht worden und daher wurde sich bei der Einweihung der Bücherzelle auch bei diesen für die Organisation, die Zwischenlagerung der Zelle, Anstrich, Inneneinrichtung und zukünftige Betreuung herzlich bedankt.

Für Kosten und Unterhalt der Bücherzelle werden gerne noch Spenden entgegengenommen. Dazu verwenden Sie bitte das dafür eingerichtete Spendenkonto „Bücherzelle Hagenau“ bei der VR Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach, IBAN DE61 7606 9559 7040 5064 51.

Baiersdorfer Hilfsorganisationen

„Keine Angst vorm Drücken…“

Die Baiersdorfer Hilfsorganisationen THW Ortsverband Baiersdorf, BRK Bereitschaft Baiersdorf und First Responder bieten den Bürgerinnen und Bürgern von Baiersdorf und Umgebung die Möglichkeit unter dem Motto „Keine Angst vorm Drücken…“, sich über Reanimation und Defibrillation zu informieren und auch zu üben.

Am Samstag, 9. November von 10 bis 14 Uhr in der Stadtsporthall ein der Grundschule (Bodenschatzstraße).

Wir freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher.

A Cappella Chor Baiersdorf e.V.

“ACCB on Stage“ – Ein unvergesslicher Abend voller Musical-Magie

Unter dem Motto „ACCB on Stage“ laden wir Sie herzlich ein, in die faszinierende Welt des Musicals einzutauchen. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Auswahl an Liedern, die von zeitlosen Disney-Klassikern wie „König der Löwen“, „Die Schöne und das Biest“ und „Mary Poppins“ bis hin zu mitreißenden Stücken aus „Tanz der Vampire“ und kraftvollen Chören aus „Les Misérables“ reicht.

„Please be our guest“ am 9. November um 19.30 Uhr in der Jahnhalle Baiersdorf oder am 10. November um 17.30 Uhr in der Laurentius Kirche in Möhrendorf.

Gesamtleitung: Marco Winkler

Klavier: Dr. Tobias Studer

Eintritt frei

Über Spenden freuen wir uns.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen einen unterhaltsamen Abend zu verbringen!

Die Vorstandschaft des ACCB Baiersdorf

Helene Rohde

AWO Baiersdorf/Bubenreuth

Stammtisch

Wir laden alle Interessierten zu unserem Stammtisch am Freitag, 15. November ab 15 Uhr in das Gasthaus Mörsbergei in Bubenreuth ein.

Unser Stammtisch findet immer am 3. Freitag im Monat statt.

Nächster Stammtisch: 20.12.2024

Die Bushaltestelle ist ca. 100 m vom Gasthaus entfernt. Sollte es Probleme mit dem Hinkommen geben, könnten wir das selbstverständlich durch Absprache unter Tel. 09133 4825 lösen.

Wir freuen uns auf Euch!

Christl Frühwald mit Team

Vdk-Ortsverband Baiersdorf-Möhrendorf

Weihnachtsfeier

Wir laden unsere Mitglieder herzlich zu unserer Weihnachtsfeier am Samstag, 30.11. um 14 Uhr in den Landgasthof Schuh, Dorfstraße 6 (Möhrendorf) ein.

Anmeldungen bitte an:

Frau Beifuß (Tel. 09133/603648)

Frau Beuerlein (Tel. 09133/2584)

Frau Durnik (Tel. 09131/440448)

Anmeldeschluss ist Montag, 11. November.

Hannelore Beifuß

1. Vorsitzend

Freiwillige Feuerwehr Igelsdorf

Jahreshauptversammlung

Hiermit ergeht an alle Ehrenmitglieder und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Igelsdorf die Einladung zum Ehrungsabend und zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 23. November um 18 Uhr im neuen Feuerwehrhaus.

Tagesordnung

Begrüßung

Totengedenken

Ehrungen

– gemeinsames Essen –

Bericht des Schriftführers

Bericht des 1. Vorstandes

Bericht des 1. Kommandanten

Bericht des Jugendwartes

Bericht der Kinderfeuerwehr

Bericht des Kassiers

Neuaufnahmen

Neuwahlen der Vorstandschaft

Wünsche und Anträge

Sonstiges

Um zahlreiches Erscheinen in Uniform wird gebeten.

Die Vorstandschaft

Kulturscheune e. V.

Konzert mit Promenade Cinema

Nach langer Pause sind wir endlich wieder zurück und haben auch gleich das erste Konzert für euch.

Am Sa, 23.11. um 19.30 Uhr gastiert Promenade Cinema in der Kulturscheune.

Das Sheffielder Duo „Promenade Cinema“ beschwört „tanzbaren Darkwave“ mit einprägsamen Hooks und opulenten Melodien herauf, wobei eine perfekte Balance zwischen grüblerischem Synthwave, euphorischem Elektropop und emotionaler synthetischer Orchestrierung gefunden wird.

Karten gibt es auf www.kusch-baiersdorf.de oder bei Eventim. (Eintritt: 15,- €)

Wir werden zudem alle Konzerte auf unseren YouTube, Twitch und Facebook Kanal (Kulturscheune Baiersdorf) live streamen. Wer über den kostenfreien Stream teilnimmt wird gebeten, eine Spende für unsere Scheune über betterplace.org zu entrichten (Link im Stream).

Gospel Voices

Wie schon erwartet, hatten wir ein ausgesprochen abwechslungsreiches Chorwochenende in Schloss Craheim. Das Wetter hat uns teilweise sogar mit Sonne verwöhnt

Der Einstieg in die neuen Lieder für unser Jahres-Programm hat uns sehr viel Freude gemacht. Von rhythmischem Klatschen und Schnippen, Schlagzeug-Elementen bis hin zu afrikanischen und klassischen Gospels haben wir viel Neues gelernt.

Ihr dürft absolut gespannt sein!

Eure Gospel Voices

Partnerschaftsverein Witam Brenna

Mitgliederversammlung

Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung am Dienstag, 12. November um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zur Sonne“ (Wellerstädter Hauptstraße).

Tagesordnung

Begrüßung

Totenehrung

Bericht des 1. Vorsitzenden zur Vereinstätigkeit

Protokollverlesung der letzten Mitgliederversammlung

Bericht der Kassenwartin

Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes

Information zum Jubiläum 25 Jahre „Le Pont pour Pacé“ im Jahr 2025

Diskussion: Anfang 2025 Fahrt nach Brenna mit Unterzeichnung einer Partnerschaftsvereinbarung durch die pol. Gemeinde?

Verschiedenes (Anfragen, Anträge und Anregungen)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen

Die Vorstandschaft

Partnerschaftsverein „Le pont Pour Pace“

AKTUELLE NACHFRAGE aus Pacé

Für eine Ausstellung zum 80-jährigen Ende des 2. Weltkrieges suchen die Pacéaner Gegenstände (z. B. Helme), Fotos, Briefe u. ä. aus dieser Zeit und fragen nach, ob die Baiersdorfer ihnen welche zur Verfügung stellen könnten.

Wer besitzt solche Erinnerungsstücke aus der Zeit 1939-1945 und würde sie nach Pacé ausleihen?

Bitte per E-Mail melden: 1.vorstand@baiersdorf-pace.de

Vielen Dank im Voraus

Neues über die lebhafte Freundschaft zwischen Baiersdorf und Pacé

Nach dem wunderschönen Besuch der Pacéaner im Mai haben in unserem Verein weitere Aktivitäten stattgefunden.

Bei der Mitgliederhauptversammlung am 18.07. wurde ein neuer Vorstand gewählt.

An mehreren Sonntagen im Sommer fanden im Pacé -Park „Boulespiele“ statt, an welchen viele junge und nicht ganz so junge Spielerinnen und Spieler mit Begeisterung und Freude teilgenommen haben. An diesen Spielen können gerne auch Nichtmitglieder teilnehmen. Das Interesse daran melden Sie bitte per E-Mail an: 1.vorstand@baiersdorf-pace.de. Sie werden dann über weitere Spieletermine informiert.

Am „Krenmarkt“ hat sich „Pont pour Pacé“ traditionell mit einem Stand nahe der Boulebahn beteiligt. Ein Mitglied hat französische Chansons gespielt und eine andere Aktive unseres Vereins hat dazu gesungen, weitere Vereinsmitglieder haben an Interessierte Cidre ausgeschenkt und bretonische Kekse zur Verkostung angeboten. Es entwickelten sich dabei viele Gespräche über unsere Städtepartnerschaft und über die Bretagne, natürlich wurde auch Boule gespielt. Auch die „Prominenz“ hat sich bei unserem Stand länger aufgehalten: u. a. die Meerrettichköniginnen, unsere Frau Bürgermeisterin und verschiedene Landräte.

Für den Herbst sind einige Singabende geplant. Das gemeinsame Singen der französischen und deutschen Lieder dient auch als Vorbereitung für die Jubiläumsfeier des 25-jährigen Bestehens der „Jumelage“ und der Freundschaft zwischen Baiersdorf und Pacé im nächsten Jahr im Mai.

Alle Interessierte laden wir ein, sich über die Aktivitäten des „Pont pour Pace“ über unsere Homepage zu informieren: www.baiersdorf-pace.de

Elisabeth Koy und Friederike Seeger

Initiative „Igelsdorfhaus“

Der Herbst ist da – am Igelsdorfer Weiher und in den umliegenden Wäldern gut sichtbar, von uns gefeiert mit einem kleinen gemütlichen Herbstfest am Igelsdorfhaus. Danke für alle netten Besucher und die eingenommenen Spenden für Suppe, Zwiebelkuchen und Federweißer!

In den kommenden Wochen wird es bei uns herbstlich – und bald weihnachtlich – weitergehen. Wir freuen uns auf einen Laternenlauf am Weiher, Borschtsch und Bier, vorweihnachtliches Basteln und vieles mehr. Des Weiteren werden wir euch auch dieses Weihnachten eine eigene Igelsdorfer Weihnachtskarte sowie, in diesem Jahr neu, eine Igelsdorfer Baumwolltasche zum nachhaltigen Einkauf anbieten. Nähere Infos diesbezüglich ab Anfang November auf unserer Homepage www.igelsdorfhaus.de, auch unser Veranstaltungskalender sowie gelegentlich aktuelle Zusatzinfos oder kurzfristige Events sind darüber immer einsehbar. Erinnern möchten wir außerdem noch einmal daran, dass der Verkaufswagen von Brezen Meyer jeden Samstag von 9.30-10.30 Uhr vor dem Igelsdorfhaus frische Backwaren verkauft.

Im November laden wir zu folgenden Veranstaltungen ein (bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen bitte wie immer direkt über unsere Homepage oder per Mail an info@igelsdorfhaus.de):

Borschtsch und Bier (Sa, 2.11., ab 19 Uhr): Wir laden ein zu einem Abend mit einem großen Topf Borschtsch (solange Vorrat reicht), kalten Getränken und gemütlichem Zusammensitzen. Ohne Anmeldung (Leitung B. Lenz)

Nähen für Erwachsene (Mi, 6.11., 19–21 Uhr): Dieses Angebot richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Ein selbstgenähtes Geschenk für Weihnachten ist eine schöne Überraschung. Wir nähen an diesen Abend z.B. ein Nackenkissen (Leseknochen), ein Schlampermäppchen, eine kleine Geldbörse, ein Gemüsenetz oder Brotkörbchen. Was müsst ihr mitbringen? Eine Nähmaschine (wenn vorhanden), Stoffschere. Stoff, wenn ihr einen bestimmten haben wollt. Ich bringe unterschiedliche Stoffe mit und noch andere Materialien, die wir brauchen. Unkostenbeitrag max. 5€. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung bis Dienstag, 5.11. erforderlich, Fragen können gerne vorab auch unter unserer E-Mail-Adresse gestellt werden (Leitung: J. Ebert)

Café Wolle (Fr, 8.11., 15–17 Uhr): Offener Treff zum gemeinsamen Handarbeiten. Bitte eigene Stricknadeln und Wolle mitbringen. Nebenbei gibt es die Möglichkeit eine Tasse Kaffee zu trinken oder ein Stück Kuchen zu essen. Und selbstverständlich kann auch ohne Stricken nur etwas gegessen und getrunken werden… (Leitung: B. Lenz)

Sprechstunde Seniorenbeirat Baiersdorf (Mo, 11.11., 10–12 Uhr): Information und Beratung zu den Themen Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung, Pflegestufen und Pflegetagebücher, Unterstützung bei der Suche von Personen für „Hilfen im Alltag“. Entsprechendes Informationsmaterial (Unterlagen, Formulare usw.) werden dafür kostenlos zur Verfügung gestellt. Ohne Anmeldung (Leitung: P. Meyer)

Café Bratapfel (Fr, 15.11., 14.30–16.30 Uhr): Nachmittagscafé für Groß und Klein. Möglichkeit, sich einen leckeren Bratapfel zu füllen und kurz darauf zu genießen. Oder natürlich einfach auch nur zum Kaffeetrinken und Quatschen! Ohne Anmeldung. (Leitung: B. Lenz)

Spielenachmittag für Kinder der 1. – 4. Klasse (Sa, 16.11., 16–19 Uhr): Wir spielen mit euch verschiedene Brett-, Würfel- oder Kartenspiele (z.B. UNO, Ligretto, Würfelkönig, Tippi Toppi, 6 nimmt usw.) und bei schönem und nicht zu kaltem Wetter können wir auf dem Vorplatz auch Spiele wie Wikingerschach, Twister oder ähnliches spielen. Wir haben eine Auswahl an Spielen dabei, aber ihr könnt auch gerne eure eigenen Spiele mitbringen. Eine Kleinigkeit zum Essen und Getränke stehen bereit. Hierfür würden wir uns über eine kleine Spende freuen. Motto: Mitmachen und Spaß haben! Ohne Anmeldung (Leitung: Fam. Kupfer)

Laternenwanderung um den Neuweiher (So, 17.11., 17.30 bis ca. 19.30 Uhr): Wir treffen uns am Waldpfad zum Neuweiher (Biegung Neuweiherstraße). Gemeinsam wollen wir eine leuchtende Runde in der herbstlichen Dunkelheit um den Neuweiher drehen. Zum Trompetenklang werden wir dabei einige Sankt Martins-Lieder singen. Bei einer gemütlichen Pause wird Zeit für eine Geschichte sein und für den aufkommenden abendlichen Hunger wird es gegen Spende etwas Kleines zu essen und Wärmendes zu trinken geben. Zur besseren Planung bitten wir um eine Anmeldung bis Freitag, 15.11. Teilnahme auf eigene Verantwortung! (Leitung: Familie Reiner)

Spieleabend für Erwachsene (Fr, 22.11., 19 Uhr): Gespielt werden je nach Lust & Laune verschiedene Gesellschaftsspiele – gerne können auch eigene Spiele mitgebracht werden! Wer Lust hat in geselliger Runde zu spielen ist herzlich willkommen. Wir bestellen Pizza und essen zu Beginn gemeinsam – deshalb gerne bis einen Tag davor (21.11.) anmelden. (Leitung: J. Barth)

Weihnachtlicher Bastelnachmittag (So, 24.11., 14–17 Uhr): Wir basteln verschiedene Deko für die Adventszeit und Weihnachten und Schmuck für den Weihnachtsbaum. Ab dem Vorschulalter können die Kinder alleine basteln, jüngere Kinder benötigen die Unterstützung von einem Erwachsenen. Wir bitten um vorherige Anmeldung, Unkostenbeitrag: 2 Euro. (Leitung: Bastelkreis)

Bis bald im, am und ums Igelsdorfhaus!

Initiative Wichtelbaum

Liebe Baiersdorfer und Baiersdorferinnen,

Wir möchten, dass sich jedes Baiersdorfer Kind zu Weihnachten über ein persönliches Geschenk freuen kann. Hierfür gibt es auch in diesem Jahr wieder unseren Wichtelbaum.

Mit unserer Aktion unterstützen wir Familien, denen es in diesem Jahr aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen nicht so gut ergangen ist. Ebenfalls geflüchtete Familien, die bei uns Schutz suchen, wollen wir mit der Aktion eine Freude machen. Es gibt viele wunderbare Menschen in Baiersdorf, die gerne helfen wollen und diese Menschen bringen wir mit den Familien zusammen.

Im November sammeln wir über soziale Organisationen, Kindergärten etc. die Kinderwünsche ein.

Personen, die einen Wunsch erfüllen möchten, können sich am Adventsmarkt einen Stern mit dem Wunsch eines Kindes vom Baum pflücken. Dann kann das darauf genannte Geschenk besorgt, verpackt und vom 02.-12.12. abgeben werden.

Wer eine Familie kennt, die wir bei der Verteilung der Wunsch-Sterne bedenken sollten, erreicht uns unter wichtelbaum@gmx.de

Ihr Team der Initiative Wichtelbaum

Hand in Hand Baiersdorf e. V.

Der Verein Hand in Hand Baiersdorf e. V. ist Ansprechpartner für alle Baiersdorfer Bürgerinnen und Bürger mit Flucht- und Migrationshintergrund und hilft gerne.

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder und aktive Helfer. Tätigkeitsfelder sind Schülernachhilfe, Lernhilfe für Azubis, Unterstützung beim Deutschlernen, Gestaltung von Freizeitaktivitäten, Betreuung einzelner Personen oder von Familien. Gerne können Sie Ihre speziellen Interessen einbringen.

Kontakt

Sie erreichen uns über die Internetseite www.handinhand-baiersdorf.de oder per E-Mail: info@handinhand-baiersdorf.de oder Tel. 01575/4740769.

Baiersdorfer Sportverein

Aktivtage 50 Plus

Donnerstag, 14. November – “Karpfenessen in Rezelsdorf“: Vom Parkplatz in Mitteldorf wandern wir durch Sauerheim zu dem Waldweg nach Rezelsdorf. Zurück geht es der Weiherkette entlang über Sintmann zum Parkplatz.

Treffpunkt: 10 Uhr Untere Karlstraße,Baiersdorf

Ob BSV-Mitglied oder nicht – alle sind herzlich eingeladen.

Offene Spiel- und Sportgruppe Erwachsene sucht noch Verstärkung

Wir sind eine gemischte Gruppe und zwischen 25 und 50 Jahre alt. Spiel und Spaß stehen bei uns im Vordergrund.

„Offen“ bedeutet:

Jede und jeder kann kommen, egal ob superfit oder grad erst im Aufbau. Eine Teilnahme jede Woche wäre toll, ist aber nicht notwendig

Kommt wenn es bei euch passt Wir haben keine spezielle Sportart im Blick sondern spielen worauf ihr gerade Lust habt. (Frisbee, Volleyball, Spike-Ball, Tischtennis, Bouldern, …) Wir spielen jeden Montag von 18.15 bis 19.45 Uhr, meist in der Mehrzweckhalle neben der Mittelschule, bei schönem Wetter natürlich draußen.

Wer Interesse hat meldet sich am besten zuerst bei sport@baiersdorfersv.de.

Traditional Taekwon-Do für Alle (5 bis 70 Jahre)

Es erwartet Euch eine Kinder- (ab 7 J.) + Jugendl./Erw.-Gruppe (ab 11 J. bis Ü40 J.).

NEU: Eine neue Golden Ager-Stunde (für Ü50/Ü60 J.) ist im Aufbau, wenn genügend Interessenten kommen. Diese Stunde ist viel langsamer und softer aufgebaut (im Tai Chi Modus) und beinhaltet viel Dehnung, Koordination, Kraftaufbau, Gleichgewichtsübungen, um mehr Körperbewusstsein zu erlangen. Die Hyongs sind auch eher langsam, kraftvoll und etwas ähnlich wie Tai Chi Formen. Keine Berührungsängste, trad. Taekwon-Do ist mehr als Kampfkunst (und Taekwon-Do Baiersdorf ist eine tolle Gruppe).

EINSTIEG ist jederzeit möglich, am besten aber jeden 1. Montag oder Samstag im Monat. 3x kostenlos probieren und trainieren, in entspannter Atmosphäre.

Probiert diese tolle Kampfkunst doch einfach mal aus, ohne Risiko!

3x kostenlos Schnuppern!

Trainingszeiten:

Kinder ab 5 Jahren Vorstufentraining Taekwon-Do:

Montag: 16.30 – 17.15 Uhr oder 17.15 – 18.00 Uhr, BSVit-Raum

Kinder von 7 bis 11 Jahre:

Montag: 16.30 – 17.15 Uhr, Domizilhalle des BSV

Jugendl./Anfänger, gemischt und Ü40 Jahre:

Montag: 17.15 – 18.30 Uhr, Domizilhalle des BSV

Fortgeschrittene und Alle:

Mittwoch: 18.30 – 19.40 Uhr, Domizilhalle des BSV

NEU- Golden Ager Ü50/Ü60 Jahre:

Freitag: 16.00 – 17.00 Uhr, BSVit-Raum

Familien + Alle:

Samstag: 10.30 – 11.30 Uhr, Domizilhalle des BSV

Als Taekwon-Do-Meisterin (2. Dan) und Trainerin habe ich große Freude, meine Schüler ihren Bedürfnissen entsprechend herauszufordern und für das Taekwon-Do zu begeistern.

Wer sich also für professionellen Kampfkunstunterricht interessiert, kann unter folgenden Kontaktdaten Probestunden vereinbaren, bzw. sich für den Schnupperkurs anmelden!

Wir freuen uns auf Euch.

Weitere Infos von Ansprechpartnerin Fiona Latka (qualifizierte Übungsleiterin, 2.Dan),

Handy: 0 172 / 10 72 79 8, E-Mail: taekwondo.baiersdorf@t-online.de, oder Internet: www.taekwondo-baiersdorf.com bzw. www.baiersdorfersv.de/taekwon-do.html

Lauftreff Baiersdorf e. V.

10 Jahre Lauftreff Baiersdorf e.V.

Am 6. Oktober haben wir unser Vereinsjubiläum ausgiebig gefeiert! Auf einer Leinwand wurden ganz viele Bilder aus unserer Laufgeschichte gezeigt, die bereits vor unserer Vereinsgründung im Jahre 2007 begann.

Laufreise nach Ulm

Traditionell organisieren wir jedes Jahr eine mehrtägige Reise, um bei einer bekannten Laufveranstaltung teilzunehmen. In diesem Jahr waren wir beim Einsteinmarathon in Ulm in den Disziplinen Nordic Walking, 10 Kilometer und Halbmarathon dabei.

Außerdem genossen wir eine sehr interessante Stadtführung durch Ulm sowie weitere gesellige Unternehmungen in und um Ulm herum.

Gemeinsames Laufen macht einfach Spaß!

Bei unseren Baiersdorfer Runden kann jeder mitlaufen: Ob Anfänger oder ambitioniert, unsere LäuferInnen haben unterschiedlichstes Laufniveau. Wir freuen uns immer auf neue Mitläufer. Wir bilden immer Gruppen mit jeweils dem gleichen Leistungsniveau.

Das gemeinsame Laufen ist eine gute Möglichkeit Regelmäßigkeit zu erlangen. Außerdem macht es mehr Spaß in der Gruppe zu laufen und Du lernst dabei neue Strecken kennen. Auch wenn Du gerne für Dich allein läufst, kann das zusätzliche gemeinsame Lauferlebnis eine gute Abwechslung und Bereicherung sein.

Treffpunkt: am Parkplatz Linsengrabenstraße

Jeden Mittwoch um 18.30 Uhr

Jeden Samstag um 09.30 Uhr

Nordic-Walking – eine gute Alternative

Nordic Walking ist ein gelenkschonendes Training für den gesamten Körper, das die Haltung verbessert und die Ausdauer stärkt.

Willst Du die Technik des Nordic-Walkens (besser) kennen lernen? – Dann komm zu uns!

Auch walkt es sich in der Gruppe einfacher. Und bringt bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit einfach mehr Motivation.

Nach einem kurzen Warm-up starten wir gemeinsam in unsere 5-7 km lange Walkingrunde. Zum Abschluss dehnen wir unsere Muskeln und Sehnen. Unsere Übungsleiterin Silke kümmert sich gerne um Dich.

Treffpunkt: Jeden Mittwoch, 18 Uhr am Parkplatz Linsengrabenstraße

Bei Interesse melde dich einfach unter info@lauftreff-baiersdorf.de. Wir freuen uns auf dich!

„Ausdauer ist konzentrierte Geduld.“ (Thomas Carlyle, schottischer Schriftsteller)

Euer Lauftreff Baiersdorf e.V.

Ökumenischer Diakonieverein e. V. – Sozialstation Baiersdorf

Hilfe vor Ort – Pflege – Beratung – Hauswirtschaft – Betreuung

Seit 1974 sind wir in der ambulanten Pflege für die Hilfsbedürftigen unserer Gemeinde da. Somit feierten wir dieses Jahr unser 50-jähriges Vereinsjubiläum.

Auch dank der zahlreichen Spenden ist es möglich die Diakoniestation vor Ort in Baiersdorf zu erhalten und eine optimale Pflege auf kurzen Wegen anzubieten. In Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten unterstützen wir Sie durch fachliche Beratung und menschliche Zuwendung. Wir tragen zum Erhalt Ihrer Selbständigkeit bei und bewahren ein Stück Ihrer Lebensqualität. Um diese Ziele zu erreichen, setzen wir z. Zt. ausschließlich Fachpersonal ein. Wir bieten Ersatzpflege bei Verhinderung von Angehörigen.

Unsere Pflegedienstleitung erstellt mit Ihnen persönlich für Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse das passende Angebot.

Ein persönliches Gespräch ist durch nichts zu ersetzen, denn wir möchten, dass Sie die Hilfe bekommen, die Sie brauchen.

Wir informieren und beraten Sie bezüglich der Finanzierung.

Bei allen Fragen um die häusliche Pflege wenden Sie sich an uns. Bei uns sind Sie in guten Händen.

Tel. 09133/603728, Fax: 603730, E-Mail: info@diakoniestation-baiersdorf.de, www.diakoniestation-baiersdorf.de

Bürozeiten Kirchenplatz 11: Mo bis Fr, 8–13 Uhr

Wenn Sie unsere Arbeit fördern wollen, freuen wir uns über Ihre Spende auf unsere Konten bei der Sparkasse: IBAN: DE35 7635 0000 0005 0015 61 oder

bei der RVB-EHH: IBAN: DE16 7606 9559 0000 6883 20.

Bund Naturschutz Ortsgruppe Baiersdorf

Monatstreffen

Liebe Mitglieder und Interessierte,

wir laden Euch herzlich zu unserem zweiteiligen Monatstreffen ein:

Termin: Donnerstag, 14. November

Ort: Kulturzentrum Jahnhalle (Untergeschoss)

Beginn: 19.30 Uhr – Besprechung der Tagesordnung und Aktivitäten

Ab ca. 20.30 Uhr: Offener Stammtisch – Hier habt Ihr die Möglichkeit zu Diskussionen, persönlichen Gesprächen und zum Kennenlernen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen und einen regen Austausch!

Euer Bund Naturschutz – Ortsgruppe Baiersdorf

BN dankt fürs Pfand

Am 09.10. bekamen Jutta Ries und Sandra Böhm-Götz vom Bund Naturschutz Baiersdorf eine Spende in Höhe von 700,- € von Frau Schick überreicht. Wir freuen uns sehr, dass der REWE-Markt Zwingel oHG diese Aktion zur Förderung lokaler Vereine ins Leben gerufen hat. Viele REWE-Kunden hatten sich entschieden, mit ihrem Getränkepfand-Bon die Projekte des Bund Naturschutz Baiersdorf zu unterstützen. Dafür sagen wir sehr herzlich „Danke“.

(Sandra Böhm-Götz im Namen des Bund Naturschutz Baiersdorf)

Kaffee-Treff am Kirchenplatz

Wasserverband Baiersdorf-Wellerstadt

Nichtöffentliche Versammlung

Hiermit laden wir die Verbandsmitglieder zur nichtöffentlichen Versammlung am Dienstag, 26.November um 15 Uhr, im Gasthaus Sonne (Wellerstadt).

Tagesordnung

Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

Bericht des Vorstandes

Verlesung des Protokolls der letzten JHV

Bericht des Kassiers und der Kassenprüfer

Entlastung der Vorstandschaft

Bericht der RSV/Stadtwerke

Bericht des Wasserwirtschaftsamtes

Bericht des Landratsamtes

Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Anträge zur Versammlung sind bis spätestens 12.11.2024 schriftlich beim 1. Vorstand einzureichen.

Martin Heilmann

1. Vorstand

Energiewende ER(H)langen – Ortsgruppe Baiersdorf