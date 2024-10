Matches der Kennenlern-App AzubMe in Lichtenfels steigt

„Die Schülerinnen und Schüler der heimischen Schulen nutzen das Angebot der Wirtschaftsförderung – die neue AzubMe-Kennenlern-App – immer intensiver. Mittlerweile wurden die Stellenanzeigen der heimischen Unternehmen mehr als 4.500-mal aufgerufen.“ so der Wirtschaftsförderer des Landkreises Lichtenfels, Helmut Kurz, zum aktuellen Stand. Rund 180 Matches, also tatsächliche Kontakte zwischen Unternehmen und Schülern, wurden bislang registriert.

Besonders erfreulich ist, dass auch die Zahl der angebotenen Stellen ständig steigt. „Zum aktuellen Zeitpunkt, also Anfang des Schuljahres, wäre es besonders wichtig, dass sich die Zahl Praktikumsstellen noch erhöht“ appelliert Kurz an die teilnehmenden Betriebe.

Kostenfrei für Ausbildungsbetriebe und Schüler

Nun steht diesem modernen Weg, Ausbildungsbetriebe und die (künftigen) Auszubildenden zusammen zu bringen, nichts mehr im Weg.

Mit dieser mobilen App für Ausbildungsplatz-Suchende und einem einfach zu nutzenden Web-Dashboard für Unternehmen erfolgt das „Matching“ zwischen Ausbildungsbetrieben und Bewerbern zielgruppengerecht, schnell, einfach, digital und niedrigschwellig. Wichtig zu wissen ist zudem, dass dieses Angebot der Wirtschaftsförderung am Landratsamt Lichtenfels von Schülern und Unternehmen kostenfrei genutzt werden kann.

Das Portal auf Landkreisebene ist seit Juli 2024 eingerichtet. Seit dem Schuljahr 2024/2025 laufen die Trainings an den Schulen im Landkreis.

Noch Fragen? Dann bitte melden bei Herrn Helmut Kurz, Wirtschaftsförderer Landkreis Lichtenfels, Telefon 09571/ 181500, E-Mail wirschaftsfoerderung@landkreis-lichtenfels.de

Infoblock:

Details zur Anmeldung finden sich auf den Internetseiten des Landkreises unter www.lkr-lif.de/11563. Folgende Punkte werden im Einzelnen erklärt:

Worum geht´s?

Einen ersten Einstieg zum Thema bietet dort ein Extra-Video.

Wie läuft die Anmeldung und Nutzung dieser kostenfreien App?

Danach wird erläutert, wie die Anmeldung und Nutzung der kostenfreien App abläuft. Ein besonderer Hinweis geht an die Unter-16-Jährigen, denn diese brauchen, wie in allen Fällen, die Zustimmung der Eltern/ Erziehungsberechtigten, damit sie Apps downloaden dürfen.

„Sprich mit ihnen darüber und informiere sie über die neue Möglichkeit!“ so der Hinweis an alle Jugendlichen, die das betrifft. Bei den Infoveranstaltungen in den Schulen, die ab dem neuen Schuljahr angeboten werden, erhalten die Eltern ggf. einen „Elternbrief“ von der Schule, in dem dies nochmals erläutert ist!

Unter www.klicksafe.de/apps können sich Eltern schon vorab zu den rechtlichen Regelungen zum Jugendschutz im Bereich Internet, Downloads, etc. aktuell informieren.

Wie ist der Ablauf der Anmeldung und Registrierung?

Im dritten Teil wird erläutert, wie der Ablauf von der Registrierung über das Ausfüllen des eigenen Profils bis hin zum Anlegen eines Such-Filters vor sich geht.

Auf was solltet ihr achten? Fünf Tipps für die Bewerbung mit AzubMe

Wichtig sind die Hinweise zum Thema Bewerbung bzw. Bewerbungsprofil. Es gibt ein paar besondere Dinge zu beachten, um einen guten Eindruck auf das Unternehmen zu machen:

1) Ein aussagekräftiges Profil

2) Gib an, was Dir wichtig ist

3) Viele Swipes, viele Chancen

4) Mach den ersten Schritt

5) Sei freundlich und reagiere schnell

Wie läuft die Kontaktaufnahme mit den Ausbildungsbetrieben?

Ist das Profil erstellt, kommt zum Schluss noch die Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen. Hierzu gibt die Auflistung unter www.lkr-lif.de/11563 weitere wichtige Hinweise (siehe Punkt: „App für Schüler“).