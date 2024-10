Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Speichersdorf

Mit 475 Mitglieder gehört der VdK-Ortsverband zu den stärksten im Kreis- und Bezirksverband. Tendenz steigend. Neben einer zufriedenen Bilanz standen Ehrungen und Neuwahlen jüngst im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung.

Ein besonderer Höhepunkt war die Auszeichnung langjähriger Mitglieder, die den Verband durch ihre Treue und Verbundenheit unterstützen. Zum Dank wurde Sieglinde Bayer, Robert Uhr und Josef Kellner für 30 Jahre Mitgliedschaft und Jörg Hacker, Melita Freivogel, Irmgard Dötsch und Gabriele Winter für zehn Jahre Zugehörigkeit eine Urkunde von Vorsitzender Margit Kaiser, Bürgermeister Porsch und Thomas Steinlein, dem Kreisgeschäftsführer des VdK Bayreuth, überreicht. „Euere langjährige Mitgliedschaft ist für den Verband von unschätzbarem Wert und inspiriert unsere Gemeinschaft,“ erklärte Kaiser in ihrer Laudatio. Sie bedauerte zugleich, dass trotz des hohen Mitgliederstandes der Besuch der Versammlung hätte besser sein können. Mit Dankbarkeit und Lob würdigte Bürgermeister Christian Porsch die Rolle des VdK und das ehrenamtliche Engagement, insbesondere der Vorstandschaft. Er hob das abwechslungsreiche Jahresprogramm des Ortsverbands hervor, das von informativen Vorträgen und gemeinsamen Ausflügen bis zu monatlichen Treffen reiche.

Bei den Neuwahlen wurde für kommenden vier Jahre Vorsitzende und Frauenvertreterin Margit Kaiser, Stellvertreter Günther Vogel, Kassiererin Resi Prisching, Schriftführerin Hannelore Kottwitz, der Vertreter der jüngeren Generation Dr. Wolfgang Hübner und Beisitzerin Edith Vogel einstimmig gewählt. Anita Kohl und Bettina Schmelzer übernehmen künftig neue Aufgaben als Betreuerinnen und verstärken damit das Team. Als Delegierte in den Kreisverbandstag wurden Margit Kaiser, Günther Vogel und Anita Kohl gewählt, vertreten durch Resi Prisching, Edith Vogel und Bettina Schmelzer. Mit Dank und einem Präsent wurde Annette Köpke nach langjähriger Tätigkeit als Schriftführerin und Betreuerin in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ein bewegender Moment war das Gedenken an die verstorbene Betreuerin Isolde Kunnert, die das Vereinsleben mit ihrem Engagement über Jahre hinweg bereichert hatte.

Das einstimmige Votum der Mitglieder sei ein starkes Zeichen des Vertrauens und der Anerkennung für die engagierte Arbeit des Vorstands, so Kreisgeschäftsführer Herrn Thomas Steinlein aus Bayreuth in seinem Grußwort. Nach einer kurzen Vorstellung seiner Person und seinem Werdegang, der ihn nach 28 Jahren Tätigkeit in Coburg nach Bayreuth führte, bedankte er sich bei dem Ortsverband Speichersdorf für sein unermüdliches Wirken und für die Unterstützung im Bereich Soziales und die ständig wachsenden Mitgliederzahlen. Dabei erwähnte er auch, dass die Mitgliederzahlen in Bayreuth bei 14138 liegen. In 600 Widerspruchsverfahren konnten den Betroffenen geholfen werden. Steinlein wies auf eine Telefonsprechstunde hin, die von Montag bis Donnerstag von 13-14 Uhr stattfindet, um eine bessere Erreichbarkeit des Kreisverbandes zu bewerkstelligen.

Für die kommenden Monate kündigte Kaiser weitere Veranstaltungen an: Am 21. November steht ein Halbtagesausflug zur Confiserie Burg Lauenstein bei Ludwigsstadt an. Zudem findet am 30. November ab 14 Uhr die Weihnachtsfeier des VdK in der Fliegergaststätte Strößenreuther statt. Auch im Rahmen der monatlichen Seniorensprechstunde im Rathaus Speichersdorf wird die Vorsitzende und Seniorenbeauftragte, Frau Kaiser, jeweils am letzten Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung stehen. Die nächste Sprechstunde ist für den 29. Oktober vorgesehen.