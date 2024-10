Am Dienstag, 5. November 2024, findet um 9:00 Uhr in der Erlöserkirche in Bamberg ein Gottesdienst in Gedenken an die verstorbenen Mitarbeiter/innen des Landratsamtes Bamberg statt.

Hierzu laden wir herzlich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, besonders die Angehörigen der verstorbenen Arbeiter, Angestellten und Beamten.