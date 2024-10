Fränkischer Kulturabend in Leutenbach

Eine gelungene Hommage an die fränkische Sprache und Heimat

Am Samstagabend verwandelte sich das Pfarrheim in Leutenbach in ein Zentrum fränkischer Kultur, als der Fränkische Schweiz Verein (FSV) Leutenbach zu einem stimmungsvollen Heimatabend lud. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und füllten den Saal bis auf den letzten Platz. Sie wurden von einem abwechslungsreichen und hochkarätigen Programm überrascht, das die traditionelle Kultur und Sprache der Fränkischen Schweiz auf lebendige Weise würdigte.

Die Wiesenttaler Musikanten eröffneten den Abend kraftvoll mit ihrem „Expressgalopp“ und dem schwungvollen Stück „Heit is schö“. Mit ihren rhythmischen Melodien brachten sie die Zuhörer gleich in festliche Stimmung und ließen die Herzen der Volksmusikliebhaber höher schlagen. Der Applaus war laut und herzlich, und die Vorfreude auf das weitere Programm war förmlich spürbar.

Durch den Abend führte der beliebte Moderator Matthias Reubel. Mit seinem charmanten Humor und einer Prise fränkischem Witz gelang es ihm, die Zuschauer nicht nur bestens zu unterhalten, sondern ihnen auch tiefere Einblicke in die fränkische Kultur und die Besonderheiten der Region zu vermitteln. Er stellte die Künstler vor und vermittelte mit liebevollen Anekdoten das kulturelle Erbe, das die Fränkische Schweiz so besonders macht.

Besondere Höhepunkte des Abends waren die Darbietungen des Musikduos „Neigschmeggd“ mit Marina Brummer und Christa Papesch. Mit dem „Neigschmeggd-Schottisch“ und dem „Sendelbacher Ländler“ entführten sie das Publikum in die Welt der traditionellen fränkischen Musik. Ihre Melodien und die authentische Interpretation ihrer Stücke sorgten für viel Stimmung und ließen die Gäste im Takt mitwippen.

Daraufhin übernahmen die Tänzerinnen und Tänzer des Heimat- und Trachtenvereins Heroldsbach die Bühne und zeigten, was das fränkische Tanzherz begehrt. Mit energiegeladenen Darbietungen wie dem „Bauernmadla“ und der „Zigeunerpolka“ brachten sie die Zuschauer zum Staunen. In ihren farbenfrohen Trachten zelebrierten sie das fränkische Brauchtum in höchster Perfektion und zeigten den Stolz und die Freude an ihrer Tradition.

Die Vielfalt der Darbietungen setzte sich mit dem bekannten Gesangsvirtuosen Jürgen Eichenlaub fort. Als Solist zeigte er seine beachtliche stimmliche Bandbreite und berührte das Publikum tief mit seiner Interpretation des „Fränkischen Weinstrauß“. Dieser Auftritt war ein emotionales Highlight, das die Herzen vieler Zuhörer ergriff. Eichenlaub, der durch seine Auftritte beim Wohnzimmerchor bekannt ist, begeisterte durch seine starke Bühnenpräsenz und den klaren, warmen Klang seiner Stimme.

Eine besondere Bereicherung für den Abend war der Auftritt von Walter Tausendpfund, dem stellvertretenden Vorsitzenden des FSV-Hauptvereins und Leiter des Arbeitskreises Mundart. Der bekannte Mundartdichter trug humorvolle, nachdenkliche und unterhaltsame Geschichten in fränkischer Sprache vor, die das Publikum in die bunte Welt der fränkischen Seele entführten. Mit seiner bildhaften Sprache und seinem einzigartigen Humor brachte er die Menschen zum Lachen und Nachdenken. Seine Erzählungen über den Herbst, das Landleben und die Eigenheiten der fränkischen Gesellschaft fanden große Resonanz bei den Zuhörern und spiegelten auf authentische Weise die Tiefe der fränkischen Kultur wider.

Auch der traditionsreiche Gesangverein Liederkranz Leutenbach fügte sich harmonisch in das Programm ein. Mit festlichen Stücken wie „Musik erfüllt das Leben“ und „Im schönsten Wiesengrunde“ erfüllten die Sängerinnen und Sänger den Raum mit einem warmen Klang, der das Publikum bewegte. Ihre Darbietungen boten nicht nur musikalischen Genuss, sondern schufen auch ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit und Verbundenheit unter den Anwesenden.

Als sich der Abend dem Ende zuneigte, übernahm Reinhardt Weber, der Vorsitzende der FSV-Ortsgruppe Leutenbach, das Wort. Er bedankte sich herzlich bei allen Künstlern und Helfern, die diesen Abend möglich gemacht hatten, und hob die Bedeutung solcher Veranstaltungen für den Erhalt der fränkischen Kultur hervor. Schließlich sangen alle gemeinsam, begleitet vom Musikduo „Neigschmeggd“, das traditionsreiche Lied „Keine schöne Land in dieser Zeit“. Die letzten Klänge des Liedes erfüllten den Saal und hinterließen ein tiefes Gefühl der Heimatliebe und Verbundenheit.

Mit diesem gelungenen Heimatabend zeigte der Fränkische Schweiz Verein Leutenbach, wie lebendig und facettenreich die fränkische Kultur ist. Durch die Darbietungen der zahlreichen Künstler und Musiker wurde die Vielfalt und Schönheit der fränkischen Traditionen auf eindrucksvolle Weise dargestellt. Ein Abend voller Emotionen, Heimatverbundenheit und Kultur, der den Gästen wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Reinhard Weber