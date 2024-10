Forchheimer Kleider-Kreisel am anderen Ort

Am 25.10.24 fand wieder ein von Fo4F initiierter Kleider-Kreisel initiiert statt – dieses Mal im Stadtteiltreff Katharinenspital – denn beim letzten Kreisel im Juni war der Ansturm für die eingeschränkten Räumlichkeiten im Zukunftshaus zu groß.

Rund 25 vor allem weibliche Gäste jeglichen Alters fanden sich gut gelaunt ein, um ihre mitgebrachten, aber nicht mehr gewollten Kleidungsstücke gegen etwas Anderes zu tauschen. Schnell waren alle Kleiderstangen und Tische belegt – und man konnte unschwer erkennen: An was zum Anziehen mangelt uns es hierzulande nicht!

Zum Glück entsteht ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass die Art und Weise, wie unsere Kleidung hergestellt wird, oft mehr als fragwürdig ist: Verrückter Wasserverbrauch, Hungerlöhne für die Arbeiter*innen, Gifte in den Böden, etc. Und oft ist diese Fast Fashion schon vor dem Ende ihrer Lebenszeit auch noch ein riesiges (Plastik-)Müllproblem – unsere Klamotten haben es wahrlich in sich!

Wie schön, wenn man sich beim Kleider-Kreisel einen neuen Look komplett ohne unangenehmen Beigeschmack gönnen kann.

Nahezu Jede freute sich gleich zweimal: Erstmal, weil sie ein neues Outfit gefunden hatte, und dann, dass jemand anderer ihr altes gerne mitgenommen hat. Bei einem Gläschen Sekt kam man ins Plaudern, nach knapp zwei Stunden, vielem Anprobieren und Gelächter freuen sich alle auf den nächsten Kleiderkreisel, der am 21. März 2025, dann schon um 18 Uhr, stattfinden wird.

Stefanie Heine-Müller