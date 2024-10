Einladung zur Bürgerversammlung und Kranzniederlegung in Baiersdorf

Am Dienstag, 5. November um 19.00 Uhr findet im Kulturzentrum Jahnhalle (Jahnstraße 11,Baiersdorf) die diesjährige Bürgerversammlung statt. Hierzu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

Tagesordnung

Bericht der Ersten Bürgermeisterin

Bericht über den Haushalt

Bericht Baumaßnahmen

Bericht Stadtwerke und AGV

Bericht Sachstand Hochwasserschutz

Anfragen und Anträge

Diskussion

Eva Ehrhardt-Odörfer

Erste Bürgermeisterin

Kranzniederlegung im jüdischen Friedhof

Auch in diesem Jahr wollen wir an die Opfer der Pogromnacht und der Verfolgung von Menschen aufgrund ihres Glaubens oder ihrer politischen Überzeugung durch das nationalsozialistische Regime in Deutschland gedenken.

Die Kranzniederlegung am Gedenkstein im jüdischen Friedhof durch die Stadt Baiersdorf findet am Freitag, 8. November um 15.30 Uhr statt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

Die Konfirmanden und Konfirmandinnen befassen sich intensiv mit dem Thema „Antisemitismus“ und gestalten die Feier mit. Musikalisch wirken Jutta Augustat und Harald Berghausen mit.

Vor der Kranzniederlegung bietet das Stadtführerteam der Agenda-Gruppe „Kultur und Soziales“ einen Erinnerungsgang „Die sprechenden Steine“ an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Judengasse (Sparkasse).

Volkstrauertag 2024

Am Volkstrauertag sprechen wir das offen aus, was uns allen und den meisten Menschen auf dieser Erde auf dem Herzen liegt: den Wunsch und die Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung. An diesem Tag ist es wichtig an Vergangenes zu erinnern, das bis in die Gegenwart wirkt und die Zukunft prägt.

Machen wir es uns bewusst, dass Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit keine Selbstverständlichkeit sind und besinnen wir uns unserer Pflicht, diese Werte ihrer Bedeutung entsprechend zu bewahren.

In den ev. und kath. Gottesdiensten und an den Kriegerdenkmälern in den Ortsteilen ab 10.45 Uhr soll der vielen Opfer von Krieg und Gewalt gedacht werden.

Wir gedenken an diesem Tag aber auch all unseren vielen Mitmenschen auf der ganzen Welt, die durch Katastrophen, sinnlosen Hass und Gewalt den Tod fanden.

Die Gedenkfeiern in den Ortsteilen finden statt am Sonntag, 17. November.

Am Kriegerdenkmal in Baiersdorf: 10.45 Uhr

Am Ehrenmal in Hagenau: 10.45 Uhr

Am Kriegerdenkmal in Igelsdorf: 11.30 Uhr

Am Kriegerdenkmal in Wellerstadt: 11.30 Uhr

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu den Gedenkfeiern am 17. November eingeladen. Auch zu den evangelischen und katholischen Gottesdiensten um 9.30 Uhr sind Sie herzlich eingeladen.