Ehrungen von Feuerwehr- und THW-Mitgliedern im Landkreis Wunsiedel

Im Rahmen eines feierlichen Abends in der Fichtelgebirgshalle wurden am 20. Oktober insgesamt 69 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Wunsiedel sowie ein Ehrenamtlicher des Technischen Hilfswerks Selb für ihren langjährigen aktiven Dienst ausgezeichnet.

Landrat Peter Berek ging in seiner Rede noch einmal auf den großen Industriebrand in Wunsiedel-Holenbrunn ein, der noch immer in aller Erinnerung sei. Hier habe ihn ganz besonders eine Bemerkung des Leiters der Wunsiedler Polizeiinspektion nach der Aufhebung des Katastrophenfalls gefreut: „Robert Schricker hat gesagt, dass wir hier, im Gegensatz zu seinen früheren Erlebnissen in einem anderen Landkreis, diese Herausforderung ganz ausgezeichnet gemeistert haben.“ Und in der Tat hätten bei diesem Ereignis alle Beteiligten ganz hervorragend zusammengewirkt, lobte Berek. Doch wenn man so große Einsätze perfekt meistern wolle, sei es unabdingbar, dass auch das Alltägliche funktioniere, wie die Wartung von Geräten und Fahrzeugen, die Kameradschaft und die Jugendarbeit. Die Region habe es nicht immer leicht, aber die Netzwerke funktionierten einwandfrei und man wisse, dass man sich hier im Landkreis aufeinander verlassen könne. Hierzu gehöre es aber auch, dass man die Einsatzkräfte die seit Jahren mit Engagement dabei seien, entsprechend gewürdigt würden. „Es ist für mich deshalb heute ein ganz besonderer Tag auf den ich mich schon gefreut habe, denn hier gibt es neben den Auszeichnungen auch Gelegenheit sich auszutauschen und gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen“, betonte Landrat Peter Berek.

Zum ersten Mal war bei den Ehrungen für die Feuerwehren und das THW in diesem Jahr mit Martin Schöffel auch ein leibhaftiger Staatssekretär anwesend. Auch er lobte die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehren und des THW’s: „Sie sind mit ihrem jahrzehntelangen, für die Gesellschaft wichtigen Engagement, großartige Vorbilder.“

Kreisbrandrat Wieland Schletz stellt heraus: „Ich bin sehr stolz auf unsere Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner und finde es wichtig, dass man diese Leistungen, die über jahrzehnte erbracht wurden mit der Veranstaltung in den Fokus rückt.“ Er sei dem Landkreis sehr dankbar, dass es ermöglicht werde, dass auch die Partnerinnen und Partner an der Feierstunde teilnehmen können, denn durch deren Unterstützung würde das Engagement der Feuerwehrleute letztlich ermöglichen, so der Kreisbrandrat.

Frau Silvia Gulden von der Regionalstelle des Technischen Hilfswerks in Hof sprach Christian Purucker vom THW Selb für seine 25-jährige aktive Dienstzeit ebenfalls Lob und Anerkennung aus und hob unter anderem auch das sehr gute Miteinander von Feuerwehren und Technischen Hilfswerk bei Einsätzen hervor und gratulierte auch den ausgezeichneten Feuerwehrmitgliedern.

Die Tatsache, dass aus allen Städten und Gemeinden, aus denen Mitglieder der Feuerwehren geehrt wurden, die Bürgermeister bzw. deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter anwesend waren, unterstrich auch noch einmal die Wertschätzung die den Brandbekämpferinnen und –bekämpfern entgegengebracht wird ebenso wie die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Rettungskräfte insgesamt.

Unter den 44 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis, die für 25-jährigen aktiven Dienst ausgezeichnet wurden, waren auch fünf Feuerwehrfrauen. Außerdem wurden 20 Feuerwehrmänner für 40 Jahre und fünf für 50 Jahre aktiven Einsatz geehrt.

Übersicht der Geehrten

25 Jahre:

Arnold Gropp, Michael Mulkey, Jörg Steinel (FFW Seußen), Thomas Rasp (Löschgruppe Rügersgrün), Lukas Damrot, Sybille Dierl (FFW Hohenberg), Matthias Schieweck, Sebastian Rausch (FFW Neuhaus), Mario Weiß (FFW Kirchenlamitz), Peter Stäudel (FFW Niederlamitz), Frank Deistler, Andreas Schwarz (FFW Raumentengrün), Maximilian Seiler (FFW Marktredwitz), Christopher Wolfrum (FFW Wölsau), Horst Busch, Michael Winterling (FFW Nagel), Patrick Simon, Danny Stopp Ludwig Schmidt (FFW Schönwald), Manfred Hirschlein (FFW Reichenbach), Uwe Brückner (FFW Selb), Tina Brandwein (FFW Heidelheim), Florian Queitsch (FFW Längenau), David Heinrich (FFW Silberbach), Stefan Kießling, Sebastian Neugebauer( FFW Spielberg), Johannes Bauer, Jürgen Endereß (FFW Thiersheim), Holger Hager, Georg Reichel (FFW Grafenreuth), Björn Meyer (FFW Kothigenbibersbach), Stefan Schieweck (FFW Thierstein), Bastian Kaiser, Stefanie Stöhr (FFW Birkenbühl-Schwarzenhammer), Claus Arndt (FFW Weißenstadt), Harald Benker, Holger Grießhammer (FFW Voitsumra), Tamara Bauer (FFW Wunsiedel), Andreas Vates Rainer Schübel (FFW Bernstein), Günther Reihl (FFW Hildenbach), Richard Prell, Richard Hopf (FFW Schönbrunn)

40 Jahre:

Thomas Schletz (FFW Hohenberg), Markus Kilger, Wieland Rahn, Bernd Schmutzler, Markus Zißler (FFW Niederlamitz), Harald Eichner (FFW Marktredwitz), Bernhard Häupl (FFW Korbersdorf), Thomas Rogler (FFW Lorenzreuth), Klaus Kohler, Gerd Rasp, Reinhard Rasp,Harald Schübel (FFW Thölau), Rainer Schmidt, Rald Zuber (FFW Röslau), Harald Sümmerer (FFW Reichenbach), Andreas Fraas (FFW Selb-Plößberg), Joachim Gahl, Peter Reul (FFW Stemmas-Neuenreuth), Fred Wunderlich (FFW Weißenstadt), Robert Strohschein (FFW Schönbrunn)

50 Jahre:

Kurt Deistler (FFW Raumentengrün), Roland Brieger, Klaus Huber (FFW Marktredwitz), Heribert Streber (FFW Wölsauerhammer), Armin Wallig (FFW Schönbrunn)