Bayreuther Bogenschützen eröffnen Hallensaison

Compound-Schützen zahlen Lehrgeld

Platz Sechs nach dem ersten Wettkampftag bietet aber noch gute Aussichten

Mit einem Rekord eröffnen die Bogenschützen der Bayreuther Turnerschaft (BTS) die Hallensaison 24/25. Der Verein war bisher mit vier Mannschaften in der Liga vertreten: mit Team I in der Ersten Bundesliga, mit Team II als Vizemeister in der Dritten Liga (Regionalliga), Team III ist in der Vorsaison von der Oberliga in die Bayernliga aufgestiegen, in der Bezirksliga startet der Nachwuchs mit Team IV. Alle schießen mit dem Olympischen Recurvebogen. So eine starke Vertretung in der Bogen-Liga bot außer den Bayreuthern nur der mit Nationalkaderschützen gespickte Verein aus dem oberbayerischen Tacherting auf. Doch nun kommt von der BTS eine fünfte Mannschaft hinzu.

Tiffany Breitenbach, Valentin Wolf und Brian Bergjohann treten in der Bayernliga Nord mit dem Compound-Bogen an. Dieses Hightech-Sportgerät kommt in der Präzision einem Gewehr nahe – dank eines extrem hohen Zuggewichts, einem Visier mit Vergrößerungsoptik und einem pistolenähnlichen Abzug für das Lösen des Pfeils, was Fehler minimiert.

Der erste Wettkampftag mit acht Vereinen wurde am vergangenen Wochenende in Roth bei Nürnberg ausgetragen. Für die Bayreuther Compoundschützen war es ihre Liga-Premiere, und die mangelnde Erfahrung als Team schlug sich noch im Ergebnis nieder: Gegen die sieben anderen Mannschaften gab es zwar drei Siege bei vier Niederlagen, zwei Matches gingen aber unnötig verloren. Im Duell gegen die Bogenschützen aus Feucht wurde den Bayreuthern wegen eines Regelverstoßes ein Treffer in die Zehn abgezogen. So lautete das Ergebnis 212:218 statt 222:218, und die beiden Matchpunkte gingen an Feucht. Im letzten von sieben Duellen gegen Germania Eibelstadt erlitt Bergjohann einen technischen Defekt an seinem Visier. Vier weniger geschossene Pfeile waren ein Geschenk an die Eibelstädter, die das Match deshalb mit 222:195 für sich verbuchen konnten. Mit 6:8 Matchpunkten belegen die Bayreuther Compoundschützen nach dem ersten Wettkampftag in der Bayernliga Nord vorläufig Rang Sechs, sie stehen damit allerdings nur zwei Punkte hinter Platz Drei. Ein Ziel, dass im weiteren Verlauf ihrer ersten Saison durchaus in Reichweite ist.

Jürgen Nakott