Abschlußübung der Feuerwehr Bubenreuth

„Schwerer Verkehrsunfall fordert zahlreiche Verletzte“ – Jahresabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Bubenreuth

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei PKWs, bei dem mehrere Personen, darunter auch Kinder, verletzt wurden, sorgte für einen realistischen Einsatz während der Jahresabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Bubenreuth. Rund 40 Einsatzkräfte versammelten sich zu dieser traditionellen „EVENTÜBUNG“ im Oktober, die die Kameraden besonders forderte und das erlernte Wissen der vergangenen Übungsperiode auf die Probe stellte.

Um 19 Uhr erreichte die Feuerwehr die alarmierende Meldung über den schweren Verkehrsunfall auf der Frankenstraße. Sofort machte sich der stellvertretende Kommandant und eine Führungsassistent mit dem Kommandowagen auf den Weg zur Einsatzstelle. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild: Zwei PKWs waren in einen Unfall verwickelt, einer lag auf der Seite, während der andere auf den Rädern stand. In dem auf der Seite liegenden Fahrzeug befanden sich zwei Insassen, welche eingeklemmt waren. In dem anderen Fahrzeug aus dem Qualm drang, befand sich eine 5-köpfige Familie.

Zügig rückte der erweiterte Zug der Feuerwehr Bubenreuth an die Einsatzstelle aus. Ebenso waren 2 Fahrzeuge des Rettungsdienstes zunächst auf Anfahrt. Der Einsatzleiter gab den beiden Gruppenführern den Befehl, sich jeweils um die Insassen der beiden PKWs zu kümmern und die technische Rettung vorzubereiten. Der Rettungsdienst, bestehend aus einem Notfall- und einem Krankentransportwagen der Bereitschaften B3 Erlangen und Forchheim, traf schnell an der Einsatzstelle ein, um die medizinische Versorgung der Verletzten zu gewährleisten.

Die Gruppenführer der Feuerwehr arbeiteten die Lage Hand in Hand mit dem Rettungsdienst hervorragend ab und koordinierten die Maßnahmen zur Rettung der Verletzten. Die Drehleiter übernahm die Ausleuchtung der Einsatzstelle, während die Rettungsgeräte eingesetzt wurden, um die eingeschlossenen Personen zu befreien. Nach der erfolgreichen Rettung wurden die Verletzten dem Rettungsdienst übergeben.

Im Anschluss an die Einsatzübung fand eine ausführliche Nachbesprechung im Gerätehaus statt, bei der die Maßnahmen und Abläufe reflektiert wurden. Die Übung wurde von den Kameraden als lehrreich und herausfordernd empfunden und sorgte dafür, dass die Einsatzkräfte für zukünftige Einsätze noch besser vorbereitet sind.

Der Abend endete mit einer gemeinsamen Brotzeit. Wir bedanken uns herzlich bei der Rot Kreuz Bereitschaft B3 Erlangen und der Bereitschaft Forchheim sowie bei allen Mimen für die Teilnahme an der Jahresabschluss Übung der Feuerwehr Bubenreuth.