Volleyballerinnen des DJK Eggolsheim verlieren deutlich in Memmelsdorf

Am vergangenen Samstag fuhr die 1. Damenmannschaft des DJK Eggolsheim nach Memmelsdorf zu ihrem zweiten Spieltag der neuen Saison. Trotz des krankheitsbedingten Ausfalls der Stammzuspielerin und ohne festen Trainer war die Mannschaft gut gestimmt und möchte Punkte mit nach Hause bringen.

Um 14:00 Uhr ging es los. Die Eggolsheimerinnen hatten am Anfang etwas Probleme, ins Spiel zu finden und ihre eigentliche Leistung abzurufen. Daher erspielten sich die Gegnerinnen einen Punktevorsprung von fast 10 Punkten. Nach einer genommenen Auszeit, um einmal durch zu schnaufen und neue Kräfte zu sammeln, ging es zurück aufs Feld. Die Auszeit zeigte Wirkung. Die Damen aus Eggolsheim kämpften um jeden Ball und konnten den Vorsprung der Gegnerinnen bald einholen. Aber auch die Damen aus Memmelsdorf wollten sich diesen Satz nicht nehmen lassen, und so wurde es am Ende ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Leider mussten die Eggolsheimerinnen den Satz schließlich mit 23:25 Punkten abgeben.

Für den zweiten Satz nahmen sich die Volleyballerinnen fest vor, das Spiel zu gewinnen. Vor den voll besetzten Tribünen in Memmelsdorf bot sich eine ausgeglichene Partie. Dank guter Annahmen und erfolgreicher Angriffe blieb das Spiel ausgeglichen, und beide Mannschaften konnten Punkte erzielen. Es gab längere Ballwechsel, da beide Teams viel abwehrten und auch Bälle „rauskratzten“. So ergab sich auch am Ende dieses Satzes wieder ein hartes Rennen um den Satzgewinn. Am Ende musste man sich leider erneut knapp mit 23:25 Punkten geschlagen geben.

Somit ging es in den dritten und hoffentlich nicht letzten Satz dieses Spiels. Die Spielerinnen wollten noch einmal alles geben und taten dies auch. Leider konnten sie jedoch nicht auf das eigentliche Spielniveau von Eggolsheim zurückgreifen. Die Eggolsheimerinnen hatten Schwierigkeiten, ihre Angriffe in Punkte zu verwandeln, und somit musste auch dieser Satz mit 16:25 Punkten an die Gegnerinnen abgegeben werden.

Die Volleyballerinnen arbeiten weiterhin an ihrer Leistung und bereiten sich intensiv auf den ersten Heimspieltag der Saison am 10.11.2024 in der Eggerbachhalle vor. Dort sollen die ersten Punkte der Saison gesichert werden.