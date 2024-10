Trickdiebstahl aus Ebersdorfer Wohnung durch falsche Heizungsableser – Zeugenaufruf

Ebersdorf bei Coburg / Grub am Forst, LKR. Coburg. Zwei falsche Heizungsableser waren vergangene Woche im Landkreis Coburg unterwegs. Aus einer Spardose fehlen nun etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

Am 16. Oktober verschafften sich zwei falsche Heizungsableser Zutritt zu einer Wohnung im Mehrfamilienhaus in Grub am Forst. Die Täter suggerierten der Bewohnerin, die Heizkörper in den Zimmern prüfen und ablesen zu müssen. Nach der vermeintlichen Prüfung verließen die Täter die Wohnung, glücklicherweise ohne Beute.

Mit der gleichen Masche verschafften sich am Folgetag die falschen Heizungsableser, nun in Ebersdorf bei Coburg, Zutritt zu einer Wohnung. Der Bewohner verlies während der vermeintlichen Prüfung die Wohnung und lies die Täter zurück. Nun fehlen etwa 3.000 Euro aus einer Spardose.

Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs geht die Kriminalpolizei Coburg von den gleichen Tätern aus. Wer hat am 16. Oktober, gegen 11 Uhr, im Bereich des Lärchenwegs in Grub an Forst und am 17. Oktober, gegen 7.30 Uhr, im Bereich Siedlerstraße in Ebersdorf bei Coburg verdächtige Personen, die wie folgt beschrieben werden, beobachtet?

Weibliche Ableserin

Zirka 170 cm groß

Schlank

Schulterlange dunkle Haare

Dunkle Bekleidung

Auffällig schmutzige Hände

Akzentfreie deutsche Sprache

Männlicher Ableser

Zirka 170 cm groß

Schlank

Dunkle Bekleidung

Wer zu den Fällen Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Oberfranken:

Seien Sie misstrauisch.

Sollten Sie berechtigte Personen in die Wohnung lassen, schließen Sie immer die Wohnungstüre. Damit verhindern Sie, dass Drittpersonen unbemerkt die Wohnung betreten können.

Lassen Sie Personen niemals unbeaufsichtigt.