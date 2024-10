Trickdiebe erbeuten Schmuck in Lautertal

LAUTERTAL, LKR. COBURG. Am Freitag, 18. Oktober, hatte es ein Diebesduo auf den Schmuck eines Ehepaares abgesehen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitag, 18. Oktober, um 12 Uhr, klingelten die Täter bei dem Ehepaar in der Gothaer Straße und gaben sich als Fassadenreiniger aus. Die Eheleute beauftragten die angeblichen Handwerker mit der Sanierung des Dachfirstes. Nachdem diese mit den Arbeiten begonnen hatten, verabschiedeten sie sich gegen 14 Uhr in die Mittagspause und kehrten nicht mehr zurück. Zwar hatte das Ehepaar noch nichts bezahlt, allerdings bemerkten sie später das Fehlen von Schmuck.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 175 Zentimeter groß

etwa 25 Jahre alt

schlank

männlich

zirka 180 Zentimeter groß

etwa 40 Jahre alt

kräftige Statur

Beide Männer trugen Arbeitskleidung und eine Baseballcap. Außerdem waren sie mit einem schwarzen Pick-up mit Bamberger Zulassung unterwegs.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den beschriebenen Personen und/oder dem Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.