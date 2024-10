Traumgarten in der Fränkischen Schweiz in der BR Frankenschau

Die Themen der Sendung:

Wärme neu gedacht: die Zukunft des Heizens (Bayreuth, Altdorf/Oberfranken, Mittelfranken)

Man sieht sie nicht, aber sie wärmt komplette Räume: Die Bayreuther Firma Thermoheld hat eine spezielle Heizfarbe entwickelt: Diese kann dünn auf Wände, Böden oder Decken aufgetragen werden. Grundlage für die elektrisch beheizbaren Beschichtungen ist Kohlenstoff. Übliche Heizkörper braucht es da nicht mehr.

Auf eine andere Idee setzt Architekt Hans-Günther Schwarz aus dem mittelfränkischen Altdorf: Er hat ein Haus entworfen, das 75 Zentimeter dicke, isolierende Wände und ein massives Dach hat. Es wird komplett durch Photovoltaik und eine Kleinwindkraftanlage mit Energie versorgt. Ein 70 Tonnen schwerer Ziegelblock im Fußboden speichert die Wärme und gibt sie langsam in den Raum hinein ab. Auch hier sucht man Heizkörper vergebens.

Retten, bergen, löschen, schützen: Feuerwehren üben den Ernstfall. (Oberthulba/Unterfranken)

In Bayern kümmern sich mehr als 324.000 aktive Feuerwehrleute in Städten und Gemeinden um den Brandschutz. Die Zahl der Einsätze steigt, zudem auch die technische Herausforderung. Die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren müssen für den Ernstfall viel lernen und üben. So werden zum Beispiel im unterfränkischen Oberthulba „Großlagen“ trainiert: der Brand einer Industriehalle mit zahlreichen Verletzten zum Beispiel. Zudem begleitet die „Frankenschau“ die Ausbildung an der Würzburger Feuerwehrschule.

Es blüht und summt: ein Traumgarten in der Fränkischen Schweiz (Moggast/Oberfranken)

Erna und Georg Knoll aus dem oberfränkischen Moggast sind Selbstversorger. Ihr Garten ist ihr zentraler Lebensmittelpunkt. Eine grüne Oase, die das ganze Jahr hindurch blüht, wächst und gedeiht – dank effektiver Mikroorganismen und viel Liebe zum Detail. Als gelernter Zimmerer erfüllt Georg Knoll seiner Frau so gut wie jeden Handwerker-Wunsch. So erleichtern selbstgebaute Hochbeete die Arbeit im Garten mit Hanglage sehr.

Schaurig schön: Kürbisse für Halloween (Litzlohe/Oberpfalz)

Das Kürbisschnitzen ist ein beliebter Brauch an Halloween. Ursprünglich sollten sie böse Geister fernhalten, heute sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch in Franken laufen die Vorbereitungen für Halloween auf Hochtouren. Aus dem Brauch der Kelten in Irland ist ein Event geworden. Vor allem Familien haben ihren Spaß bei den Vorbereitungen.

Mal süß, mal herzhaft: Ipeks Herbstküche (Weißenburg/Mittelfranken)

Herbstzeit ist Kürbiszeit und die bringen Farbe und Abwechslung auf den Teller. Von Butternut bis Hokkaido, aus dem Gemüse zaubert Frankenschau-Köchin Ipek Basaran-Stöber leckere Variationen wie Scherennudeln, Kürbispuffer und saftige Frischkäse-Brownies. Nur wenige Zutaten braucht sie dafür.

BR Fernsehen – Frankenschau

Sonntag, 27. Oktober 2024, 17.45 Uhr

Moderation: Rüdiger Baumann

Redaktion: Thomas Rex

ARD Mediathek: nach der Sendung 2 Jahre verfügbar