SpVgg Bayreuth holt zum Vorrundenabschluss einen Dreier in Ansbach

Einen 1:0-Arbeitssieg holte die SpVgg Bayreuth heute Nachmittag in der Regionalliga Bayern bei der SpVgg Ansbach und bleibt damit seit mittlerweile elf Partien in Folge ungeschlagen.

Ohne die verletzten Christoph Fenninger und Nicolas Andermatt trat die Altstadt in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt an. Die erste Torannäherung der Partie hatte Jann-Christopher George in der 4. Minute, sein Schuss aus 16 Metern war jedoch eine sichere Beute für den Ansbacher Keeper Heiko Schiefer. Lange Zeit waren echte Torchancen Mangelware. Die Bayreuther waren bemüht, Gefährlichkeit war jedoch, etwa bei einem Versuch von Felix Heim in der 16. Minute, nicht wirklich zu erkennen.

In der 31. Minute versuchte es Christian Kestel für die Gastgeber aus 20 Metern, Altstadt-Keeper Lucas Zahaczewski entschärfte jedoch die Situation. Die Ansbacher kamen jetzt immerhin etwas besser in die Partie. Letztlich blieb es zur Halbzeit nach recht zähen ersten 45 Minuten beim Zwischenstand von 0:0.

Anfangs der zweiten Hälfte machten die Bayreuther mehr Druck. Daraus resultierten auch gute Möglichkeiten, so vom eingewechselten Patrick Scheder nach einem Freistoß in der 52. Minute. Eine Minute später konnte die Ansbacher Abwehr einen Schuss von Felix Heim gerade noch von der Torlinie kratzen, der Nachschuss ging knapp neben den Kasten. In der 59. Minute musste der Ansbacher Keeper Heiko Schiefer einen gefährlich von Eroll Zejnullahu getretenen Freistoß mit einer Glanzparade zur Ecke abwehren.

In der 70. Minute gab es dann die bis dato gefährlichste Chance des Spiels – und diese hatten die Ansbacher durch Michael Sperr, der allerdings nur den Pfosten des Bayreuther Gehäuses traf. In der 75.Minute erspielte sich die Altstadt eine Großchance durch einen Kopfball von Jannik Gref, Heiko Schiefer musste sich ganz lang machen, um den Ball zu entschärfen.

In der 87. Minute wurden die Bemühungen und die Geduld der Bayreuther schließlich doch noch belohnt: Bohdan Potalov zog aus zentraler Position aus 16 Metern ab und ließ Torwart Heiko Schiefer keine Chance – 1:0 für die Altstadt. Bei diesem Ergebnis blieb es auch, Bayreuth hatte den dritten Auswärtssieg in der Vorrunde und weitere drei Punkte erkämpft. Die Altstadt hat damit in der Vorrunde der Regionalliga Bayern nach 17 Partien insgesamt 36 Punkte erreicht und steht auf Tabellenplatz zwei hinter dem FC Schweinfurt 05.

SpVgg-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba zeigte sich nach der Partie „sehr glücklich über die in der 87. Minute durch Bohdan Potalov gesicherten drei Punkte. Es war ein schwieriges Spiel auf einem sehr tiefen Platz, es kam nicht viel Spielfluss zusammen und wir hatten nicht viele Chancen. Ansbach traf dann noch einmal das Gestänge. Wir haben aber nicht aufgegeben und dann kurz vor Schluss das entscheidende Tor gemacht. Das waren in der englischen Woche jetzt neun Punkte aus drei Partien, das ist natürlich überragend. Es war kein schönes Spiel, aber Hauptsache, wir haben die drei Zähler und sind alle sehr glücklich“.

