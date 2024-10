Offensiv harmlose Bamberg Baskets verlieren bei den EWE Baskets in Oldenburg

Ende aber gab es im Gastspiel der Bamberg Baskets bei den EWE Baskets Oldenburg kein Happy End für das Team aus Freak City. In der mit 6.200 Zuschauern ausverkauften EWE-Arena siegten die Oldenburger am Freitagabend mit 67:59 (35:28) und nutzten so ihren Heimvorteil. Auf Bamberger Seite waren insbesondere die Wurfquoten zu schwach. Während man von 26 Freiwurfversuchen insgesamt 10 nicht nutzen konnte, fanden von am Ende 18 Dreipunktewürfen nur 3 ihr Ziel (17%).

Erfolgreichster Scorer auf Bamberger Seite war Ronaldo Segu mit 21 Punkten. Geno Crandall mit 16 und Seth Hinrichs mit 15 Zählern führten die Gastgeber an. Aufgrund eines Feueralarms hatte das Spiel erst mit gut 25-minütiger Verspätung beginnen können.

Filip Stanić (Center Bamberg Baskets):