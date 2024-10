Kirchenvorstandswahlen bei Ev. Luth. Kirchengemeinde Forchheim – Christuskirche

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Forchheim – Christuskirche gibt die Ergebnisse der gestrigen Kirchenvorstandswahlen bekannt. Gewählt wurden:

Roland Deinzer

Robert Glenk

Heike Görl

Gabriela Greim

Daniela Huberth

Heike Jung

Dr. Carsten Schür

Gabriele Stubenrauch

(in alphabethischer Reihenfolge)

Die acht Gewählten werden für die nächsten sechs Jahre gemeinsam mit den Hauptberuflichen die Leitung ihrer Gemeinden übernehmen. Sie und Pfarrer Bahr und Pfarrer Cramer werden im November noch weitere 2 Personen berufen, die ebenfalls Stimmrecht im Kirchenvorstand erhalten werden. Die nicht gewählten Kandidaten bilden den sogenannten erweiterten Kirchenvorstand. Sie beraten die gewählten Mitglieder.

In unserer Kirchengemeinde standen 16 Kandidierende zur Wahl.

Der neu gewählte Kirchenvorstand wird in der Christuskirche am 08.12.2024 (2. Advent) in ihr Amt eingeführt und ihre Arbeit aufnehmen. Sie tragen die Verantwortung für die strategische Ausrichtung der Gemeinde, Personalentscheidungen und die Gestaltung des evangelischen Gemeindelebens in Hallerndorf, Eggolsheim und Forchheim. Ihr Engagement ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der kirchlichen Gemeinschaft und zur Förderung des christlichen Glaubens.

„Die Vielzahl der unterschiedlichen Kandidierenden sind ein starkes Zeichen für die Lebendigkeit unserer Kirchengemeinde. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Kirchenvorstand und bin überzeugt, dass sie mit ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft unsere Gemeinden bereichern werden. Dem alten Kirchenvorstand bin ich dankbar für ihr Engagement. Er hat die Kirchengemeinde durch die Zeit der Pandemie geführt und z. B. wichtige Bau- und Personalentscheidungen getroffen.“ (Pfarrer Knut Cramer)

Weitere Informationen zu den Wahlergebnissen in den Kirchengemeinden der Ev. Luth. Kirche in Bayern finden Sie auf stimmfürkirche.de.