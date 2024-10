Kindertheater Henrietta & Co. zu Besuch in Bamberg

Seit 20 Jahren begeistert das AOK-Kindertheater Henrietta & Co. Grundschülerinnen und Grundschüler mit gut verständlicher Gesundheitsprävention. Die Kinder erleben Abenteuer, bei denen sie mitfühlen, mitgehen und mitdenken können. Fast 900 Kinder aus der Region beschäftigten sich auf der bayerischen Jubiläumstour „Henrietta und die Ideenfabrik“ mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz. In der Konzert- und Kongresshalle in Bamberg konnten die Kinder vor Kurzem Henrietta bei ihrem Abenteuer begleiten. „Die Grundschülerin Henrietta muss eine Hausaufgabe zum Thema Nachhaltigkeit machen, doch sie kann damit überhaupt nichts anfangen – so beginnt das Bühnenstück“, erläutert Doris Spoddig, Gesundheitsexpertin von der AOK in Bamberg. Und auch Freundin Lara und Freund Theo wissen noch nicht so recht, wie sie an das Thema herangehen sollen.

Guter Rat in der Ideenfabrik

Wie bereits in früheren Henrietta-Theaterstücken weiß natürlich Herr Quassel Rat und zeigt ihnen die Ideenfabrik. In dieser ganz besonderen Fabrik geht es bunt, fröhlich und skurril zu. Bei ihrem Besuch dort treffen sie auf Wissenschaftlerinnen und Erfinderinnen, die allesamt an Lösungen für Probleme tüfteln, die auch im Leben von Kindern allgegenwärtig sind: Was macht man mit dem ganzen Müll? Warum haben wir so viele Kleidungsstücke und wie können wir sie länger nutzen? Wieso ist es besser, mit dem Zug zur Oma zu fahren und nicht zu fliegen? So lernt Henrietta clevere Ideen für Klima- und Umweltschutz, Recycling und Upcycling sowie die sozialen Aspekte von Nachhaltigkeit kennen. „Wir zeigen auf, dass es spannend ist und Spaß macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen – und es dazu auch noch gut für unsere Gesundheit ist“, so Doris Spoddig. Und Marion Knauer, Grundschullehrerin an der Grundschule in Ebermannstadt, ergänzt: „Der heutige Theaterbesuch hilft sicherlich, unsere Kinder für die wichtigen Themen Klima-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und damit zu einer gesunden Zukunft beizutragen.“

Thema auch im Schulunterricht

Henrietta ist die Botschafterin und Protagonistin des AOK-Präventionsprogramms „Henrietta & Co. – Gesundheit spielend lernen“. Im Jahr 2004 feierten Henrietta und Kochlöffel Quassel mit dem ersten AOK-Kindertheaterstück „Henrietta in Fructonia“ Premiere. Neben den derzeit vier Theaterstücken mit unterschiedlichen Schwerpunkten hält das Programm didaktisches Spiel- und Lernmaterial zu den Themen Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit und Nachhaltigkeit bereit, damit die Lehrkräfte die Themen anschließend im Unterricht mit ihren Schülerinnen und Schülern vertiefen können. Das AOK-Kindertheater „Henrietta & Co.“ ist seit Jahren ein fester Bestandteil der AOK-Gesundheitsförderung. Über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben Henriettas Abenteuer bislang in ganz Deutschland besucht. Henrietta hat mittlerweile auch ihren eigenen YouTube-Kanal mit vielen anschaulichen Erklärvideos rund um die Gesundheit. Diese verzeichnen bereits mehr als zwei Millionen Aufrufe mit rund 86.000 Stunden Wiedergabezeit (www.youtube.com/@henriettaundco).