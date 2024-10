Gute Zusammenarbeit beim Ausbildungstag der Freiwilligen Feuerwehr Thuisbrunn

Am Samstag, den 12.10.2024 konnte bereits der 11. Ausbildungstag aller Fachbereiche im Rahmen einer mehrstündigen Ausbildung stattfinden. Ziel war es die jungen Atemschutzgeräteträger, die Führung und auch die erfahrenen Kräfte in mehreren Einsatzsituationen bestmöglich unter realen Bedingungen für den Ernstfall vorzubereiten. Damit man Menschen in Not schnell und reibungslos geholfen werden.

Bei der ersten Einsatzübung verunfallte ein Waldarbeiter bei Holzarbeiten. Er wurde zwischen einem Baum und einem Traktor eingeklemmt. Nach der medizinischen Erstversorgung sicherte man das Fahrzeug. Zur Befreiung des Verletzten kam der Greifzug zum Einsatz.

Die nächste Übung führte uns zum Brand einer Gartenhütte bei der örtlichen Burg. Mehrere Atemschutztrupps leiteten eine sofortige Menschenrettung ein, da sich eine unklare Anzahl an Kindern in der Gartenhütte befand. Ein simulierter technischer Defekt der Fahrzeugpumpe des Löschgruppenfahrzeuges machte den Aufbau einer Löschwasserversorgung mit dem Gerätewagen und den Rollcontainer TS nötig. Die geretteten Personen konnten fachmännisch erstversorgt und das Gebäude belüftet werden.

Alle Beteiligten nahmen an einer ausführlichen Nachbesprechung teil. Dann stärkten sie sich und es folgte ein Ausbildungsmodul.

Inhalt war die Einweisung auf die neue Einsatz- und Informations-App und auf den provisorischen Rollcontainer (Gitterboxen). Ein weiterer Übungsalarm unterbrach das Modul.

Es kam zu einem Gefahrstoffaustritt in der Grundschule in Gräfenberg. Angefordert wurden neben der örtlichen Feuerwehr, Egloffstein mit CSA-Trägern und Thuisbrunn unterstützte mit den Rollcontainer P250 und Dekon. Wir hatten, wie bei solchen Einsatzlagen vorgesehen, für die Bereitstellung von Sonderlöschmittel mittels P250 und Spezialwerkzeug zu sorgen. Weitere Kräfte bauten den Dekonplatz zügig auf und die Gruppe des Löschgruppenfahrzeuges nahm ihn in Betrieb.

An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank an alle beteiligten Feuerwehren für die sehr gute und angenehme Zusammenarbeit.

Ein gemeinsamer Abschlussabend mit Essen rundete den langen Ausbildungstag ab.