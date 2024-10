Gott sei Dank! – Die Kirche Kunterbunt in der JuBi Neukirchen

Bei herbstlich trockenem Wetter feierten viele hundert Menschen es fröhliches Dankefest in der Jugendbildungsstätte Neukirchen. Die Kirche Kunterbunt Coburg hat eingeladen und für die Familien einen tollen Vormittag vorbereitet. Mit zahlreichen, spannenden Aktiv- und Kreativangeboten starteten die Teilnehmer in eine ereignisreiche Zeit. Die kleinen und großen Gäste schrieben auf alten Schreibmaschinen Dankesbriefe und banden sie anschließend zu persönlichen Tagebüchern. Stofftaschen und Spiegel wurden gestaltet, Familienfotos ausgedruckt und Jonglierbälle wurden gebastelt. Über ein Megaphon konnten die Gäste lautstark ihren Dank verkünden. Darüber hinaus gab es eine Gebets- und Segensstation, an der man persönliche Anliegen vor Gott bringen konnte, und die Möglichkeit, Tauchkerzen zu gestalten und in selbst gebohrten Kerzenständern zu platzieren. Diese und alle weiteren Stationen waren stets unter dem Thema des Tages „Gott sei Dank!“ verbunden.

Aus dieser Haltung heraus wurden viele Gäste auch zum Wohltäter, denn es wurden fleißig Lebensmittelspenden für die Tafel Hildburghausen gesammelt. Den Höhepunkt fand die Veranstaltung in der Feierzeit, in der das Wort Gottes verkündet wurde. Anschaulich wurde mit einem Anspiel gezeigt, wie wichtig der Dank in unserem Leben ist. Mit einem großen, gemeinsamen Mittagessen endete diese Kirche Kunterbunt mit einem fröhlichen Beisammensein.

Die Kirche Kunterbunt ist ein Kooperationsprojekt aus dem CVJM Coburg, den Kirchengemeinden St. Moriz, Johanneskirche und Katharina-von-Bora sowie der evang. luth. Gesamtkirchengemeinde Coburg. Für diese Ausgabe gab es weitere freundliche Kooperationen mit der Kirchenkreistagung und einer Ausbildungsschule Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste aus Coburg.