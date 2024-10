Ehemaligen-Treffen der Caritas-Kindererholungen in Bamberg

Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg lädt Seniorinnen und Senioren zu einem Ehemaligen-Treffen der Caritas-Kindererholung ein.

Bei Kaffee und Kuchen Erinnerungen austauschen

Interessierte Personen, die während ihrer Kindheit in den 1950er bis 1980er Jahren an den Kindererholungen der Caritas teilgenommen haben, sind dazu eingeladen, sich am 15. November in den Räumen der Caritas-Zentrale, in der Oberen Königstraße 4b, in Bamberg zu treffen. Bei Kaffee und Kuchen können sich die Ehemaligen in lockerer Atmosphäre begegnen und Erinnerungen austauschen.

Kindererholung früher und heute

Moderiert wird der Nachmittag von Ursula Kundmüller, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg e. V., und von Horst Engelhardt, Abteilungsleiter Caritas und Pastoral beim Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e. V. Anhand von Fotos zeigen die Moderatoren den teilnehmenden Gästen, wie sich Kindererholungsmaßnahmen bis heute weiterentwickelt und verändert haben.

Das Ehemaligen-Treffen der Caritas-Kindererholung:

15.11.2024, 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg, Obere Königstraße 4b, 96052 Bamberg.

Anmeldung bis 08.11.2024 telefonisch unter 0951 8604 381 oder per E-Mail an irmtraut.boettcher@caritas-bamberg.de.

Über den Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e. V.

Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e. V. engagiert sich für Menschen in Not. Mit zahlreichen sozialen Diensten und Einrichtungen unterstützt er hilfsbedürftige Menschen in der Region und setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Solidarität ein. Er vertritt und berät in Oberfranken und einem Teil von Mittelfranken als Spitzenverband seine Gliederungen und korporativen Mitglieder. Diese betreiben in der Erzdiözese rund 800 Dienste und Einrichtungen. Sie sind in den Bereichen Gesundheits-, Alten- und Behindertenhilfe/Psychiatrie, Familien-, Kinder- und Jugendhilfe, Migration und Integration, Hilfen bei Armut und in besonderen Lebenslagen sowie Förderung des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements tätig. Dazu gehören Pflegeeinrichtungen und -dienste, Beratungsstellen, materielle Hilfen und Fachschulen. Insgesamt ca. 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Erzdiözese Bamberg für die Caritas. Damit zählt sie zu den größten Arbeitgebern der Metropolregion Nürnberg. In etwa ebenso viele sind als Ehrenamtliche für die Caritas tätig. Weitere Informationen: www.caritas-bamberg.de.