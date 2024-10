BBC Bayreuth siegt in Herzschlagfinale bei den ART Giants Düsseldorf

In einem Krimi bis zur letzten Sekunde sicherte sich der BBC Bayreuth heute Abend in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A mit einem 88:87-Erfolg bei den ART Giants Düsseldorf am sechsten Spieltag den ersten Saisonsieg.

Der BBC startete in das Duell der bislang sieglosen Teams mit Moritz Plescher, Nat Diallo, Callum Baker, Drew Buggs und Demarcus Demonia. Bei den verletzungsgeschwächten Düsseldorfern war erstmals Neuzugang Brandon Spearman spielberechtigt und stand gleich in der Starting-Five.

1.Viertel

Die Bayreuther starteten mit einem Dreier von Moritz Plescher in die Partie. Nat Diallo erhöhte auf 5:0 für die Gäste. Ein spektakulärer Dunk und ein anschließender Korbleger von Demarcus Demonia sorgte für die zwischenzeitiche 9:5-Führung des BBC. Zur Mitte des ersten Viertels stand es 13:9 für Bayreuth. Nat Diallo erhöhte spektakulär auf 15:9. Ein weiterer Dreier von Moritz Plescher sorgte für das 18:9 und in der Folge für eine Düsseldorfer Auszeit. Die Gastgeber antworteten mit einem Dreier, in der Folge ließ es Demarcus Demonia erneut bei einem Dunk krachen – 22:14. Zwei Minuten vor Viertelende stand es 24:16 für den BBC. Zur ersten Viertelpause führten die überzeugend auftretenden Bayreuther mit 30:22.

2.Viertel

Nach einem Korbleger von Dejan Kovacevic stand es 33:22 für den BBC. Die Führung war zweistellig. Düsseldorf kam dann wieder auf 28:33 heran. Drew Buggs antwortete mit fünf Punkten in Folge zum 38:28. Als Düsseldorf mit einem Dreier wieder auf 31:38 herangekommen war, nahm BBC-Headcoach Florian Wedell eine Auszeit. Demarcus Demonia traf in der Folge einen ansatzlosen Dreier zum 41:31. Demonia machte auch in der Folge weiter das Bayreuther Spiel und hatte beim Zwischenstand von 44:34 bereits zwölf Punkte auf dem Scoreboard stehen. Nach 15 Minuten und 28 Sekunden war Düsseldorf durch zwei Dreier in Folge wieder auf 40:44 herangekommen. Die Gastgeber hatten die Intensität in ihrer Verteidigung erhöht. Lenny Liedtke erhöhte nach 17 Minuten wieder auf 46:40 für Bayreuth. Beide Teams hatten zu diesem Zeitpunkt zusammen erst sechs Assists auf dem Konto, es wurde viel aus dem Eins-gegen-Eins gescored. Mit einer knappen 48:44-Führung für den BBC ging es in die Halbzeitpause.

3.Viertel

Finn Fleute brachte die Giants mit einem Dreier zum 47:48 auf nur noch einen Punkt heran. Dann legte Bayreuth wieder etwas an Intensität zu und zog wieder auf sechs Punkte davon. Nach gut 24 Minuten stand es 59:53 für den BBC. Zur Mitte des dritten Viertels gab es ein unsportliches Foul gegen den Düsseldorfer Finn Fleute. Die Bayreuther konnten daraus jedoch keinen Profit ziehen, vielmehr gab es ein technisches Foul gegen den Bayreuther Headcoach Florian Wedell – Es stand nur noch 60:56 für den BBC nach 26 Minuten. Nat Diallo stellte den Score mit einem Drei-Punkt-Spiel auf 63:57. Nach 28 Minuten waren die Düsseldorfer wieder auf 61:65 dran und ließen sich nicht abschütteln. 21 Sekunden vor Viertelende gelang den Gastgebern schließlich sogar der Ausgleich zum 66:66. Mit diesem Stand ging es auch in den Schlussabschnitt.

4.Viertel

Moritz Plescher brachte Bayreuth wieder mit 68:66 in Front, Drew Buggs erhöhte auf 70:66. Brandon Spearman antwortete mit einem Dreier zum 69:70. Moritz Plescher erhöhte auf 72:69 und Nat Diallo brachte den BBC sechseinhalb Minuten vor Schluss wieder mit fünf Punkten in Führung (74:69). Dann fielen je ein Dreier auf beiden Seiten – 77:72 für Bayreuth. Demarcus Demonia brachte nach 26 Minuten schließlich Bayreuth mit 79:74 in Front. Nat Diallo sorgte letztlich zweieinhalb Minuten vor Schluss für das 82:75 für Bayreuth. In die Schlussminute ging es mit einem 84:79-Vorsprung des BBC. Brandon Spearman verkürzte an der Freiwurflinie 50 Sekunden vor dem Ende auf 81:84. Ein umstrittenes Offensivfoul von Demarcus Demonia – sein Fünftes – brachte die Düsseldorfer wieder in Ballbesitz. Die Gastgeber trafen einen Dreier – 84:84. Zehn Sekunden vor Schluss brachte Drew Buggs den BBC wieder mit 86:84 in Front. Düsseldorf hatte den nächsten Angriff. Isaiah Hart traf fünf Sekunden vor Schluss einen Dreier mitten ins Bayreuther Herz und brachte die Gastgeber mit 87:86 in Führung. Moritz Plescher wurde auf der Gegenseite direkt angespielt und brachte den BBC 3,9 Sekunden vor Schluss wieder mit 88:87 in Führung. Düsseldorf nahm eine Auszeit, durfte im Vorfeld einwerfen, Isaiah Hart verwarf aber den letzten Versuch – Bayreuth hatte in einem Herzschlagfinale den 88:87-Erfolg und damit den ersten Saisonsieg gesichert.

Die Spieler der Partie

Topscorer bei den ART Giants Düsseldorf war mit 23 Punkten in seinem ersten Spiel Neuzugang Brandon Spearman. Alexander Richardson brachte es auf 15 Zähler. Beste Düsseldorfer Rebounder waren mit jeweils fünf abgegriffenen Bällen Finn Fleute und Leon Okpara.

Beim BBC Bayreuth gab es mit Moritz Plescher und Nat Diallo (jeweils 21 Punkte) gleich zwei Topscorer. Bei den Reboundern stand ebenfalls Nat Diallo mit sechs abgegriffenen Bällen ganz vorne. Je vier Rebounds brachten Dejan Kovacevic und Moritz Plescher ein.

Statistik

ART Giants Düsseldorf: Isaiah Hart (14 Punkte/3 Fouls), Grant Teichmann (7/1), Finn Fleute (7/4), Alexander Richardson (15/5), Dylan Robertson (8/2), Leon Okpara (7/2), Emil Marshall (6/1), Felix Edwardsson (0/1), Brandon Spearman (23/3);

BBC Bayreuth: Drew Buggs (13 Punkte/3 Fouls), Callum Baker (3/2), Tehree Horn (2/1), Demarcus Demonia (17/5), Moritz Plescher (21/2), Rene Kindzeka (0/2), Nat Diallo (21/2), Dejan Kovacevic (6/1), Vince Baker jr. (2/0), Lenny Liedtke (3/2);