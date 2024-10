Aktion „Forchheim räumt auf“ ein voller Erfolg

75 Kinder und Erwachsene haben am 17.10.2024 an der großen Müll-Sammelaktion „Forchheim räumt auf!“ teilgenommen. Die Aktion wurde von Forchheim for Future und der Naturschutzjugend im LBV Forchheim (NAJU) im Rahmen der Bayerischen Klimaschutz Woche initiiert.

Müll findet man einfach überall: In der Stadt, im Wald, auf der Wiese, in der Hecke, am Fluss … Inzwischen scheint das so normal zu sein, dass das Problem von vielen Menschen gar nicht mehr wahrgenommen wird. In Forchheim finden regelmäßig kleinere Müll-Sammelaktionen sogenannte CleanUps statt. Diese werden von Vereinen oder Schulen organisiert. Mit ihren Aktionen leisten diese Gruppen einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz – aber wird dieser von der Gesellschaft ausreichend wahrgenommen?

Das Ziel der Organisatoren war es, möglichst viele Menschen zu einem gemeinsamen CleanUp in der Innenstadt von Forchheim zu versammeln, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Die Aktion richtete sich insbesondere Kinder und Jugendliche. Bei dem großen CleanUp – „Forchheim räumt auf!“ gab es 10 Sektoren mit einer Größe von jeweils ca. 10 Hektar zum Sammeln. Die Bilanz ist erfreulich und erschreckend zugleich! Erfreulich ist, dass sich 6 Teams (vorwiegend Schulklassen und Kinderhortgruppen) gemeldet haben, um jeweils einen der Sektoren vom Müll zu befreien. Erschreckend ist die Müll-Bilanz: 75 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sammelten in einer Stunde insgesamt 65,4 kg Müll. Von Einwegverpackungen über Flaschen und Dosen bis hin zu einem alten WC-Deckel war alles dabei. Als besondere Challenge wurden die Gruppen mit Sammeldosen für Zigarettenkippen ausgestattet. In den Dosen wurden die Kippen gesondert gesammelt. So wurden bei der Veranstaltung in einer Stunde ca. 2,7 Liter Zigarettenkippen gesammelt. Das entspricht etwa einem Wassereimer, der etwas mehr als ¼ gefüllt ist. Der Müll wurde von den Gruppen zum zentralen Sammelpunkt in der Sattlertorstraße getragen. Dort wurde alles gezählt und gewogen. Die Kinder erhielten außerdem eine Urkunde als Anerkennung.

Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Fest vor dem Zukunftshaus in Forchheim und wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, der Stadt Forchheim, dem Rotary Club Forchheim, der Weber & Ott Group, der Rudolph Fritsche GmbH, der Sparkasse Forchheim und der Brauerei Hebendanz unterstützt. Dank der Spenden konnten die Kinder mit dem Material zum Sammeln z.B. Handschuhe, Warnwesten, Greifern und Müllsäcken ausgestattet werden. Das Essen am Food-Truck „Die AusZeit“ konnte kostenlos an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen abgegeben werden.

Frau Bürgermeisterin Prechtel bedankte sich mit einer Ansprache bei allen beteiligten Personen. Bei dem Abschlussfest, zu dem es Live-Musik von Willi Dentler, Essen und Getränke gab, konnten sich die Gruppen in lockerer Atmosphäre austauschen und den Nachmittag ausklingen lassen.