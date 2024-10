100 Jahre Demokratie: Bücherspende für das Familienzentrum Martin Luther in Herzogenaurach

Zum 100-jährigen Jubiläum der Demokratie in Deutschland hat das Nachhaltigkeitsnetzwerk/ Nachhaltigkeitsbeirat in Herzogenaurach das Projekt „ Lesen und Demokratie“ das Familienzentrum Martin Luther mit einer Bücherkiste überrascht. Mit dieser großzügigen Bücherspende an das Familienzentrum sollen schon die Kleinsten spielerisch mit den Werten einer demokratischen Gesellschaft vertraut werden.

„ Bücher sind Fenster zur Welt“

Mit diesen Bilderbüchern können wir die Kinder noch besser auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorbereiten.

Auch wir hier im Kindergarten leben die Demokratie in kleinen Formen.

Es gibt bei uns Abstimmungen zu verschiedenen Themen:

Umzug der einzelnen Gruppen während der Sanierung: „Was nehmen wir mir? Was kommt auf den Dachboden? Was kommt ganz weg?“

„ Was essen wir zum gemeinsamen Frühstück?“

Welche Themen interessieren uns und mit welchen Themen fangen wir dann an?“

„ Welche Schultütenmotive werden gebastelt?“

Mit Bildern zeigen die Kinder auf, welche wünsche sie haben. Mit dem Abstimmungsstein überlegen dann die Kinder auf welches Bild der Stein gelegt wird. Sind alle Steine gelegt, zählt ein Kind die Anzahl und legt die Bilder der Reihenfolge mit der höchsten Anzahl der Stimme anfangend bis zur niedrigsten Anzahl. So wird einfach, bildlich die Meinung der Gruppe dargestellt. Die Kinder lernen, ihre Meinung zu äußern, respektvoll miteinander umzugehen.

Diese Bücher sind ein Symbol für den nachhaltigen Wert von Demokratie und Bildung. Denn indem schon die Jüngsten lernen wie wichtig es ist, zusammenzuhalten, zuzuhören und einander zu respektieren, wird der Grundstein für eine strake, demokratische Gesellschaft von morgen gelegt.

Ein herzliches Dankeschön an Organisatoren Ille Prockl-Pfeifer, Eva Pfeiffer, Helga Brandmeier, Gudrun Dölle, Karin Grünewald und

Susanne Voelskow.

Alle waren im Kirchenvorstand der Evang. Kirche Herzogenaurach und haben den Bau des Martin Luther Kindergarten mitverantwortet. Bis heute fühlen sie sich auf besondere Art und weise mit dem Haus verbunden. Mit dieser Bücherkiste möchten Sie die Arbeit der Demokratieerziehung im Familienzentrum Martin Luther unterstützen. Sie sind der Meinung, dass 3-6jährige Kinder unteranderem auch mit Hilfe von ausgewählten Büchern die demokratischen Werte wie Toleranz und Respekt verinnerlicht werden können.