Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang

Auf Anforderung der Bayreuther Polizei alarmierte die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach am späten Vormittag des 24.10.2024 in großem Umfang Einsatzkräfte des BRK für eine Vermisstensuche in Bayreuth.

Beim Einsatzleiter Rettungsdienst des Bayreuther BRK, den Besatzungen des Einsatzleitwagens und bei rund 20 Rettungshundeführerinnen und -führern aus ganz Nordbayern gingen die Alarmpiepser. Im Einsatz waren Kameradinnen und Kameraden der Rettungshundestaffeln des BRK aus Bayreuth und Hof, aus den Kreisverbänden Fürth und Südfranken, der Johanniter aus Kronach, der Bergwacht Fichtelgebirge, der Feuerwehr Zirndorf und von einer privaten Rettungshundestaffel mit ihren vierbeinigen Einsatzkräften.

Ein Mann wurde seit gestern vermisst.

Die eingesetzten Mantrailer hatten die Aufgabe, die Spur des Vermissten vom letzten bekannten Aufenthaltsort in Bayreuth aufzunehmen und zu verfolgen. Vom Nordring führte die Spur in Richtung des Bayreuther Siegesturms. Darauf verlegten die Einsatzkräfte auf einen der Parkplätze beim Bayreuther Festspielhaus. Von dort wurde die Suche weiter koordiniert und fortgesetzt. Im Einsatz waren neben den Mantrailern auch Flächensuchhunde, die keiner bestimmten Spur folgen, sondern ein größeres Gebiet nach der Person absuchen.

Parallel dazu setzten die Polizei und das Bayreuther Rote Kreuz Drohnen ein, um nach dem Vermissten zu suchen.

Kurz nach 16:00 Uhr wurde der Vermisste nördlich des Siegesturms an einem Waldrand liegend von einer Drohnenbesatzung der Polizei aufgefunden. Einsatzkräfte von Bergwacht und Polizei fuhren sofort an den Einsatzort. Zusätzlich wurde ein Rettungswagen alarmiert.

Der vermisste Mann war am Leben, jedoch unterkühlt. Vorsorglich forderte die Besatzung des Rettungswagens einen Notarzt an, der mit dem Rettungshubschrauber Christoph 20 zum Einsatzort geflogen wurde.

Nach einer Untersuchung durch den Notarzt wurde der Patient mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Alle eingesetzten Suchkräfte waren erleichtert, dass die Vermisstensuche einen glücklichen Ausgang genommen hatte.