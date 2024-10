Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen an der VHS Eggolsheim

Am 19.10.2024 kamen eine große Gruppe Frauen und Mädchen aus dem ganzen Landkreis nach Eggolsheim, um an einem dreistündigen Crashkurs zum Thema Selbstverteidigung teilzunehmen. Die Kursleiterin Christine Lehmann (DJK Neuses mit Team) führte die Teilnehmerinnen durch verschiedene Verteidigungsübungen. Selbstverteidigung hat in der heutigen Zeit eine hohe Relevanz, deswegen wurde als Thema Abwehr von Übergriffen gewählt. Um Wiederholung wurde gebeten.

