Matinee: Stipendiatenkonzert des Richard-Wagner-Verbandes Bamberg

Annika Baum (Fagott) und Esther Schadt (Klavier), Stipendiatinnen des Richard-Wagner-Verbandes Bamberg von 2023, bedanken sich mit einem gemeinsamen Konzert.

Zu Gast ist das Sonus Quintett, Deutschlands erstes „Reed Quintet“ in der Besetzung Klarinette, Bassklarinette, Saxophon, Oboe und Fagott. Mit „Sonus“, zu Deutsch „Klang“, hat sich das Ensemble seinen Namen zur Mission gemacht, einen völlig neuartigen, homogenen Kammermusikklang zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat das Stuttgarter Ensemble die Bühnen erobert und eine beeindruckende Zahl an Auszeichnungen erhalten. Die Stipendiatin Annika Baum ist Mitglied des Quintetts. Am 3. November stellt das Sonus Quintett seine neue CD vor.

Esther Schadt am Klavier hat bereits bei ihrem Orgelkonzert in der Basilika Vierzehnheiligen überzeugt und stellt nun ihr Können am Klavier unter Beweis.

Der Eintritt zur Matinee ist frei – über Spenden für künftige Stipendien würden wir uns sehr freuen.

Termin