Kanuabteilung des SV Bayreuth beim Kanuslalom German Master in Spremberg am Start

Am 12.10.24 fand in Spremberg am „Weissen Wehr“ die deutsche Meisterschaft der Alterklassen ab Ü32 statt. Der Wettkampf am Saisonende wird neben Trainern auch von ehemaligen Weltklasseathleten und Olympiateilnehmern besucht. Neben den Wettkämpfen steht das Treffen und der Austausch hoch im Kurs. Der älteste Teilnehmern war mit 82 Jahren Wolfgang Ernst vom SV Saarlois, der den Einercanadier Ü80 für sich entschied.

Die Strecke auf der Spree wieß im oberen Teil mit starker Strömung und scharfen Kehrwässern einige Schwierigkeiten auf, im unteren Teil waren dann die konditionellen Fähigkeiten gefragt.

Der SV Bayreuth war mit 5 Teilnehmern am Start. Im Kajak Einer Ü50 belegte Gunter Fichtner mit einem fehlerfreien Lauf mit 103,90 sec den siebten Rang. Peter Berneth kam mit 141,67 sec Gesamtzeit als fünfter in der Altersklasse Ü70. Susanne Pleyer belegte mit 172,79 Platz 10 bei den Damen Ü50.

Bei den Herren Ü60 belegten Reiner Fichtner mit 105,91 Platz vier, Andreas Strehlein kam mit 118,01 auf Platz 9. Beiden gelang dabei ein fehlerfreier Lauf ohne Torberührung.

Zusammen gingen die beiden auch im Zweiercanadier ins Rennen. Hier gelang Ihnen im oberen Teil eine enge Linie, im unteren Teil konnten sie das Boot am Laufen halten. Ohne Torberührung kamen sie mit 123,87 sec auf Platz 2 hinter den Olympiavierten Berro/Trummer von 1996, die mit 123,49 nur 0,38 sec Vorsprung hatten. Auch das dritte Boot Fiedler/Schütz aus Berlin hatte mit 124,02 nur 0,15 Rückstand auf das Bayreuther Duo.

Zum Abschluss der Veranstaltung fanden die Mannschaftsläufe statt. Der SVB ging mit Gunter und Reiner Fichtner, sowie Andreas Strehlein an den Start. Dem Trio gelang ein harmonischer und schneller Lauf. Mit nur einer Torberührung kamen sie auf Platz 5 unter 12 gestarteten Mannschaften.