IHK-Gremium Bayreuth verabschiedet erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung

In der Oberfrankenhalle Bayreuth hat die IHK für Oberfranken Bayreuth die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der IHK-Ausbildungsprüfungen aus Stadt und Landkreis Bayreuth geehrt. In der Region haben insgesamt 279 Auszubildende ihre Abschlussprüfungen erfolgreich abgelegt, 224 in den kaufmännischen, 55 in den gewerblich-technischen Berufen. 14 Prüfungsbeste, die ihre Ausbildung mit der Note 1 abgeschlossen haben, erhielten dabei eine besondere Würdigung.

Die stellvertretenden Vorsitzenden des IHK-Gremiums Bayreuth Dr. Michael Hohl und Alexander Zahn gratulierten den Absolventinnen und Absolventen zur erbrachten Leistung. Mit ihrem erfolgreichen Ausbildungsabschluss hätten sie sich nicht nur Fachwissen angeeignet, sondern auch die Basis für einen erfolgreichen Berufsweg gelegt. Gut qualifizierte Fachkräfte seien über alle Branchen hinweg gesucht. Auch Bayreuths Landrat Florian Wiedemann und der dritte Bürgermeister der Stadt Bayreuth, Stefan Schuh, zollten den Absolventinnen und Absolventen Respekt für die erbrachte Leistung. Mit ihrer neu erworbenen Qualifikation seien sie wertvolle Fachkräfte von morgen, für die es insbesondere in der Wirtschaftsregion Bayreuth hervorragende berufliche Perspektiven gebe.

Mutig sein und Neues wagen

In ihrem Impulsvortrag appellierte Olivia Hofmann, Geschäftsführerin der Jobtrüffel GmbH und zugleich stellvertretende Vorsitzende des IHK-Gremiums Bayreuth, an die Absolventinnen und Absolventen, die eigene Zukunft aktiv selbst zu gestalten. Mit dem Ausbildungsabschluss hätten sie eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen, nun gehe es darum, Chancen zu nutzen, mutig zu sein und Neues zu wagen. Von Rückschlägen dürfe man sich dabei nicht entmutigen lassen. Am erfolgreichsten seien oft die Menschen, die keinen geraden Lebensweg eingeschlagen haben, sondern Umwege gegangen sind.

Stellvertretend für alle Absolventinnen und Absolventen bedankte sich Angelina Herzing, die ihre Ausbildung bei der Stäubli Holding Germany GmbH absolviert hat, bei Ausbilderinnen und Ausbildern sowie bei Familie und Freunden für die Unterstützung während der Ausbildungszeit. Sie ließ die Ausbildungszeit noch einmal Revue passieren und betonte insbesondere das Gefühl, stärker geworden zu sein: „Wir haben gelernt, Verantwortung zu übernehmen, im Team zu arbeiten und Probleme zu lösen.“ Diese Fähigkeiten seien nicht nur für den Beruf, sondern das Leben allgemein wertvoll.

Als Prüfungsbeste wurden ausgezeichnet: