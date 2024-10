Hilfreicher Selbstverteidigungskurs der VHS in Neunkirchen

Am 19.10.2024 kamen eine kleine Gruppe Frauen und Mädchen aus dem Landkreis Forchheim nach Neunkirchen am Brand, um an einem dreistündigen Crashkurs zum Thema Selbstverteidigung teilzunehmen. Die Kursleiterin Marion Knörlein (DJK Effeltrich) führte die Teilnehmerinnen durch verschiedene Verteidigungsübungen und wurde dabei von Anna Knauer unterstützt. Notwehr und Selbstverteidigung haben in der heutigen Zeit eine hohe Relevanz, deswegen wurde als Thema Abwehr von Messerangriffen gewählt. Um Wiederholung wurde gebeten.

Weitere Informationen unter www.karatekampfkunst.de