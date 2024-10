GeschwisterCLUB im Landkreis Forchheim gestartet

Das Projekt „GeschwisterCLUB“ startet im Landkreis Forchheim. Durch den GeschwisterCLUB wird ein einzigartiges Angebot für Kinder und Jugendliche von Geschwistern mit Behinderung und/oder schweren oder chronischen Erkrankungen geschaffen. Neben spannenden Aktionen für Geschwisterkinder selbst werden auch Beratungsangebote für deren Eltern angeboten. Ziel ist es, die Lebensbedingungen von Geschwisterkindern und ihren Familien gesundheitsförderlich zu gestalten und ihnen den Zugang zu präventiven Angeboten zu ermöglichen.

„Es ist schön, dass sich das Projekt den Geschwistern beeinträchtigter Kinder widmet, da diese oft weniger im Mittelpunkt stehen, aber sicherlich nicht weniger Beachtung brauchen“, so Landrat Dr. Hermann Ulm.

Das Kooperationsprojekt „GeschwisterCLUB in Bayern“ wird mit Mittel der gesetzlichen Krankenkassen in Bayern finanziell gefördert. Vor Ort wird die Umsetzung des Projekts von der Offenen Behindertenarbeit im Landkreis Forchheim e.V. in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Forchheim übernommen. Die fachliche Begleitung übernimmt das Institut für Sozialmedizin in der Pädiatrie Augsburg (ISPA e.V.) als Inhaber des Präventionskonzeptes.

Erste Aktion

Die erste Aktion für Geschwisterkinder wird am 03. November 2024 von 13:00 bis 16:00 Uhr stattfinden. Bei einem gemeinsamen Ausflug mit Eseln haben die Geschwisterkinder die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Herrn David Knauer, dem Geschwisterbeauftragten der OBA, auszutauschen. Bei Interesse können Eltern direkt unter d.knauer@oba-forchheim.de oder telefonisch unter 0170/8040529 Kontakt aufnehmen. Der Geschwisterbeauftragte Herr Knauer beschreibt seine Rolle als herausfordernd als auch bedeutungsvoll, da er erstmals diese wichtige Funktion im Landkreis Forchheim ausfülle. Sein Ziel ist es, eine Brücke zwischen Geschwistern, ihren Familien und Fachkräften zu schlagen. Er möchte einen Raum schaffen, in dem Geschwister ihre Gefühle ausdrücken und sich gegenseitig unterstützen können.

Das Team des „GeschwisterCLUB“ freut sich auf die bevorstehenden Herausforderungen und gemeinsamen Erlebnisse und lädt alle Interessierten herzlich ein, Teil des GeschwisterCLUBs im Landkreis Forchheim zu werden.

Für weiterführende Informationen zu speziellen Angeboten schreiben Sie gerne eine Mail an den Geschwisterbeauftragten unter d.knauer@oba-forchheim.de oder bei allgemeinen Fragen und/oder dem Interesse an einer Projektbeteiligung an geschwisterclub@lra-fo.de.