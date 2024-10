Förderverein der Wasserwacht Forchheim belohnt Engagement mit Ausflug

Als Belohnung für ihr Engagement am diesjährigen Rettungsschwimmwettbewerb ging es für insgesamt 45 Kinder, Jugendliche und Betreuer und Betreuerinnen in den Kletterwald nach Pottenstein. Nachdem die Aktion aufgrund starker Regenfälle und des Hochwassers in Bayern Anfang Juni leider abgesagt werden musste, bat sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Gelegenheit, die TeilnehmerInnen des diesjährigen Rettungsschwimmwettbewerbes für ihre hervorragende Leistung und ihr Engagement zu belohnen. Alle verbrachten einen tollen Tag in teilweise sehr luftigen Höhen und fuhren anschließend glücklich und zufrieden wieder nach Hause.

Gesponsert wurde diese Aktion durch den Förderverein der Wasserwacht Forchheim, welcher sowohl die Buskosten als auch die Eintrittsgelder übernahm und so den Kindern und Jugendlichen einen actionreichen Tag ermöglicht hat. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle gerne ganz besonders herzlich bedanken!