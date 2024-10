Exchange Traded Funds: Online-Kurs für Einsteiger

Kostenfreies Online-Seminar des KAB Bildungswerkes Bamberg am Mi. 06.11.202 um 19:00 Uhr

Gerade in unsicheren Zeiten suchen Anleger nach lukrativen Geldanlagemöglichkeiten und investieren ihr Kapital in zum Teil teure Investmentfonds. Das es auch einfacher und kostengünstiger geht, zeigen die immer beliebter werdenden Exchange Traded Funds (ETF). Der Vortrag erklärt, was ETFs sind, wie sie funktionieren und wie man sich ein eigenes ETF-Portfolio zusammenstellt.

Referent: Markus Latta, VerbraucherService Bayern im KDFB e.V.

Bitte anmelden: online www.kab-bamberg.de/bildung/veranstaltungen oder telefonisch 0951 9169116.