Ein Dino für Bamberg! Naturkundemuseum bittet um Spenden

Unser Haus gibt es zwar schon seit 233 Jahren, aber ein richtiges Dinoskelett fehlt uns bisher noch!“ sagt der Leiter des Naturkundemuseums Bamberg Dr. Oliver Wings. Er plant im Zuge der Sanierung und Neuausrichtung der Dauerausstellungen die Anschaffung hochwertiger Skelettabgüsse des norddeutschen Dinosauriers Europasaurus – sowohl ein ausgewachsenes Exemplar als auch ein Jungtier stehen auf der Wunschliste. Zumindest die Finanzierung des erwachsenen Exemplars ist nun in greifbarer Nähe: durch bereits zugesagte Förderungen durch die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns und mehrere Spenden fehlen momentan nur noch etwa 10.000 EUR für den Ankauf des Skeletts. Aber: die Zeit rast! Ein Großteil der bewilligten Mittel muss noch dieses Jahr ausgegeben werden, bevor sie verfallen. Deshalb startet das Naturkundemuseum Bamberg nun zusammen mit den Freunden des Naturkunde-Museums Bamberg e.V. einen öffentlichen Spendenaufruf.

Wings: „Europasaurus ist ein bemerkenswertes Zeugnis der Erdgeschichte. Die hochwertigen Skelette werden alle Kinder und erwachsenen Besucherinnen und Besucher begeistern und so einen wertvollen Beitrag zur Bildungsarbeit des Museums leisten.“ Europasaurus lebte in der späten Jurazeit, vor ca. 154 Millionen Jahren, und ist damit exakt gleich alt wie die einzigartigen Wattendorfer Plattenkalkfossilien, die im Bamberger Museum bestaunt werden können. Der zu erwerbende Europasaurus ist dabei nicht nur einer der wenigen überhaupt in Deutschland gefundenen Langhals-Dinosaurier, mit mehr als 95% original gefundenen Skelettteilen zählt er auch zu den vollständigsten DinosaurierGattungen weltweit.

Geplant ist die Aufstellung der Dinos im neuen Ausstellungsraum im Erdgeschoß. Die beiden Skelette des „verzwergten“ Inselbewohners mit einer Länge von ca. 2 bzw. 6 m sollen gemeinsam mit Wattendorf-Fossilien, weiteren jurassischen Highlights wie lokalen Fischsauriern, einer 4 m2 großen Platte mit etwa 150 Ammoniten und einer eigens entwickelten Touchscreen-Medienstation „Europa in der Jurazeit“ dauerhaft präsentiert werden. Für die Besucher bietet sich dann die Möglichkeit sich umfassend über den damaligen Lebensraum in Franken und Deutschland zu informieren

Wer mithelfen möchte, dass Bamberg endlich auch einen Dinosaurier erhält, kann spenden an:

Freunde des Naturkunde-Museums Bamberg e.V.

IBAN: DE39 7705 0000 0302 9100 96 BIC: BYLADEM1SKB Stichwort: Spende Europasaurus

Spenden werden als steuermindernde Ausgaben anerkannt. Spender, die über 300 EUR geben, werden außerdem auf einer Spendentafel neben dem Dinosaurier-Paar namentlich erwähnt.