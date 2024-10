DAS ZENTRUM Bayreuth lädt Familien zum „Fest der Sinne“ ein

„Das Fest für die Sinne“ ist ein Familienfest, bei dem sich Eltern gemeinsam mit ihren Kindern mit viel Spaß auf neue Erfahrungen einlassen können. Alle Besucher haben die Möglichkeit, an verschiedenen Mitmachstationen aktiv eigene Fähigkeiten auszuprobieren und Neues zu erleben. Kleine und Große können sich an den verschiedenen Stationen in einer ganz besonderen Art und Weise entfalten und kreativ betätigen. Ganz besonders Abenteuerlustige rühren sich selbst Teig an und backen dann ihr Stockbrot am Lagerfeuer. Im Europasaal wird wieder ein buntes Treiben beim Testen der verschiedensten Spielgeräte des Erfahrungsfeldes für die Sinne herrschen. Auch selbst zu jonglieren, kann hier mit verschiedenen Geräten unter Anleitung ausprobiert werden. Diese und viele andere Aktivitäten laden Groß und Klein ein, Neues auszuprobieren, miteinander viel Spaß zu haben und mit den eigenen Sinnen zu experimentieren.

