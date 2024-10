Altsteinzeit, Franz Kafka & Karl Valentin: Die Kulturinitiative Bad Staffelstein bietet wieder ein buntes Programm

Vielfalt ist eines der Attribute, das die Kulturinitiative Bad Staffelstein auszeichnet. Dies wird am Freitag, den 25. Oktober und am Samstag, den 26. Oktober, wieder unter Beweis gestellt.

Am Freitag um 19.30 Uhr wird Uli Voigt aus dem Arbeitskreis Archäologie der KIS in der Alten Darre einen Vortrag zum Thema „Blattspitzen – beeindruckende Geräte der Altsteinzeit“ über diese Werkzeuge referieren. Als Allzweckgeräte von circa sechs bis zwölf Zentimetern Länge gelten neben Faustkeilen und Keilmessern als die wichtigsten Geräte der mittleren Altsteinzeit. Uli Voigt wird neben den in der Forschung bekannten Beispielen auch auf die regionalen Funde in Kösten eingehen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden.

„Kafkaesk – Valentinesk“, so der Titel des Programms am Samstag, dem 26. Oktober. Franz Kafka trifft auf Karl Valentin. Beide haben es zu einem Adjektiv gebracht: Man spricht von kafkaesk und valentinesk. Der große Prager Autor und der unsterbliche Münchner Komiker haben mehr gemeinsam, als man ahnt. Was genau, dieser Frage geht Martin Neubauer nach. Was bedeuten diese Adjektive? Was verbindet die beiden? All das und noch vieles mehr wird an diesem Abend in einem heiteren Bühnenprogramm geklärt werden. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.