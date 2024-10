Acrylmalerei und Kunstdrucke im Rathaus Bamberg

Im Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Rathauses am Maxplatz gibt die Bamberger Künstlerin Sabrina Catowiez in Ihrer Werkschau einen Einblick in ihr Wirken. Gezeigt werden Originalgemälde in Acryltechnik auf Leinwand sowie hochwertige Kunstdrucke in kleineren Formaten.

Der Grundgedanke des Angebots von Kunstdrucken war, die Werke auch für Räume mit eingeschränktem Platzangebot und zu einem günstigen Preis anbieten zu können. Die in der Ausstellung gezeigten Werke orientieren sich stilistisch an der Epoche der Klassischen Moderne. Ihre Inspiration findet Sabrina Catowiez in der Musik, beim Tanz, bei Tieren, in der Natur und im urbanen Lebensraum. Ihre Arbeiten sind in kräftigen, kontrastreichen Farben gemalt.

Die Werkschau wird am 4. November 2024 um 16.30 Uhr eröffnet und ist bis 29. November 2024 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag, von 8 Uhr bis 18 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 15 Uhr.

Das künstlerische Schaffen von Sabrina Catowiez begann bereits in den späten 1980er Jahren. Bis heute haben sich zahlreiche Kunstwerke angesammelt, für die sie dieses Jahr einen Online-Shop aufgebaut hat. Die dort verfügbaren Arbeiten bietet sie sowohl im Original als auch als hochwertige Kunstdrucke in limitierter Auflage an.