TSV Tröster Breitengüßbach empfängt Aschaffenburg

Nach drei Auswärtspartien hintereinander steht für die Regionalliga-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach nun endlich wieder ein Heimspiel an. Am kommenden Samstag empfängt man um 18 Uhr die Aschaffenburg Baskets in der heimischen Hans-Jung-Halle.

Zwei Siege aus drei Spielen, so lautet die Bilanz aus den drei Auswärtspartien in den vergangenen Wochen. Nach dem Sieg in Neustadt und der Pleite in Veitshöchheim konnte die Truppe von Headcoach Mark Völkl am vergangenen Wochenende das Derby beim TTL Basketball Bamberg souverän mit 75:52 für sich entscheiden. Durch den dritten Erfolg in der vierten Partie der Saison rangieren die Oberfranken momentan auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Culture City Weimar. Der kommende Gegner, die Aschaffenburg Baskets, sind momentan mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen auf dem vorletzten Rang zu finden. Nach dem Buzzerbeater-Sieg am ersten Spieltag gegen Bamberg setzte es für die Truppe von Jerome Schaefer knappe Auswärtsniederlagen in Weimar (71:81) und zuletzt in Veitshöchheim (58:54). Eine herbe Klatsche gab es zudem im Heimspiel gegen Aufsteiger Leipzig (62:87).

Güßbach möchte den Schwung aus dem Derbysieg beim TTL Bamberg auf jeden Fall auch ins nächste Heimspiel mitnehmen, damit man in der Hans-Jung-Halle weiterhin ungeschlagen bleibt. Für die Tröster-Truppe wird es erneut darauf ankommen über 40 Minuten mit der gleichen Leidenschaft und Intensität ans Werk zu gehen und sich möglichst wenig oder keine Pausen zu gönnen. In der Verteidigung müssen die Gelbschwarzen besonders auf den ehemaligen Regnitztaler Lukac (13ppg), Cosic (12,5) und Kröner (8,8) aufpassen. Dieses Trio war in den bisherigen Spielen der Dreh- und Angelpunkt in der unterfränkischen Offensive, weswegen es für Breitengüßbach besonders wichtig ist, die drei eng zu verteidigen, damit sie sich nicht so einfach entfalten können. Zudem wird es auch wieder wichtig sein, dass man die Bretter kontrolliert und den Baskets keine zweite oder gar dritte Wurfchance gestattet. Gelingt dies, wäre das schon einmal eine gute Grundlage für einen möglichen Heimsieg.

Die Güßbacher möchten in der Offensive den Ball wieder gut bewegen und den freien Mann finden. Die eigenen Wurfquoten von der Dreierlinie will man auf ähnlich hohem Niveau halten, wie am vergangenen Samstag beim TTL. Außerdem soll die Zahl der Ballverluste weiter reduziert werden, sodass der Gegner nicht zu oft zu einfachen Fastbreak-Zählern kommt. Gelingt es offensiv schnell einen Rhythmus zu finden und defensiv ähnlich kompakt und hart zu verteidigen, wie in den bisherigen Partien, hat man eine gute Ausgangslage für den nächsten Sieg. Der TSV Tröster Breitengüßbach freut sich jedenfalls nach drei Auswärtsspielen endlich wieder eine Partie vor seinen Fans spielen zu dürfen. Die Jungs geben alles, damit auch nach der Partie am Samstag die weiße Weste zu Hause Bestand hat.

Breitengüßbach: Dippold, Jebens, Klaus, Lorber, Nieslon, Rümer, C. Stephan, N. Stephan, Trummeter, Wagner