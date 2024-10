Sieges-Serie der Bamberg Baskets reißt gegen die ROSTOCK SEAWOLVES

Die Bamberg Baskets haben ihre aktuelle Siegesserie leider nicht fortführen können. Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend vier gewonnenen Spielen in Folge musste man sich am Sonntagnachmittag in eigener Halle den ROSTOCK SEAWOLVES geschlagen geben. Vor 4.781 Zuschauern unterlag man in der von LIEBLINGSNUMMER präsentierten Partie den Ostseestädtern mit 75:89 (36:40) und muss weiter auf den ersten BBL-Heimsieg der Saison warten.

Die Tatsache, dass den Rostockern 15 Tage zur Vorbereitung auf die Partie in Freak City zur Verfügung standen, man selbst nach dem ENBL-Spiel am Mittwoch in Bristol hingegen nur zwei Trainingseinheiten hatte, ließ Bambergs Head Coach Anton Gavel nach dem Spiel im DYN-Interview nicht als Ausrede gelten. „Wir haben im zweiten Viertel in fast sechs Minuten nur zwei Punkte erzielt, weil jeder versucht hat, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. So gewinnt man kein Spiel“, analysierte der Cheftrainer die Ursache für die Niederlage.

Auf Seiten der Bamberger konnten lediglich Filip Stanić mit 10 Punkten und 9 Rebounds sowie Moritz Krimmer mit 17 Zählern und der besten Effektivität aller Spieler auf dem Parkett (24) überzeugen. Bei den Rostockern scorten D’Shawn Schwartz (25) und Bryce Hamilton (24) am besten.