Feierliche Rosenkranzandacht am Freitag,, den 25.10.2024 um 18.30 Uhr in der Kirche in Bärnfels

Wir laden herzlich ein, zur feierlichen Rosenkranzandacht, gestaltet und umrahmt von der Singgruppe des Fränkische Schweiz Vereins Bärnfels.