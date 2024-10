Pfarrer berichtet in Kulmbach über seine Stasi-Erfahrungen

Das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte e.V. lädt herzlich ein zum Vortrag und Zeitzeugenbericht am Dienstag, 29. Oktober 2024 um 19 Uhr ins Martin-Luther-Haus, Waaggasse 5, 95326 Kulmbach. Dekan i.R. Günter Saalfrank berichtet an diesem Abend, wie er als Theologe in die Fänge des DDR-Geheimdienstes geriet. Warum interessierte sich der Staatssicherheitsdienst (Stasi) für den Pfarrer und Journalisten, und warum durfte er fünf Jahre lang nicht mehr in die DDR einreisen? Bei der Durchsicht seiner Stasi-Unterlagen erfuhr er, wie lange er schon überwacht wurde und weshalb er zur unerwünschten Person im anderen Teil Deutschlands wurde.

Eintritt frei, Spenden erbeten.